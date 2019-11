SK Rapid Wien - SKN St. Pölten 0:1 - Husein Balic schockt Hütteldorf

Der SK Rapid Wien hat am Samstagabend eine Niederlage gegen den Tabellenletzten der österreichischen Bundesliga kassiert. Gegen den SKN St. Pölten unterlagen die Hütteldorfer aufgrund eines späten Treffers von Husein Balic mit 0:1 (0:0).

Beim Treffer des 23-Jährigen versperrten allerdings gleich zwei St. Pöltner Rapid-Goalie Richard Strebinger die Sicht, der Schiedsrichter ahndete dies aber nicht mit Abseits. Der Goalie kritisierte nach dem Spiel die Entscheidung der Unparteiischen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Während St. Pölten eine mutige und engagierte Vorstellung bot, enttäuschte Rapid vor allem im Spiel nach vorne. Zu wenig kreativ, zwingend und insgesamt zu harmlos präsentierten sich die Wiener im Allianz Stadion. Im Mittelfeld leistete man sich zu viele vermeidbare Ballverluste.

Damit verpasste Rapid einen vermeintlichen Pflichtsieg gegen einen Verein aus der unteren Tabellenhälfte. Die Wiener verlieren den Anschluss auf die Top-3 der Liga, auf den WAC fehlen nun sechs Punkte, auf Tabellenführer Salzburg 14. Der SKN setzte sich mit dem zweiten Saisonsieg auf Platz zehn, die Admira und Altach spielen allerdings erst am Sonntag.

SK Rapid - St. Pölten: Elfer-Alarm in erster Halbzeit

In einer ersten Hälfte auf großteils niedrigem Niveau gab es nur zwei Rapid-Großchancen zu notieren. Zunächst köpfelte Christoph Knasmüllner in der 37. Minute nach Ullmann-Flanke knapp neben das Tor, Solospitze Aliou Badji (45.+2) traf einen von einem St. Pöltner kommenden Ball nicht richtig. Mit Taxiarchis Fountas, der wegen Knieproblemen kurzfristig passen musste, stand Trainer Dietmar Kühbauer die gefährlichste Angriffsoption nicht zur Verfügung.

Im gegenüberliegenden Strafraum war allein Pak Kwang-Ryong ein paar Mal auffällig. Schon in der 2. Minute hatte der Sturmtank Richard Strebinger mit einem Weitschuss geprüft, anschließend brachte Maximilian Hofmann den Nordkoreaner schroff zu Fall. Nach einem Zusammenstoß mit Goalie Strebinger musste Pak später kurz auf dem Feld behandelt werden. In beiden Fällen hätte man auch auf Elfmeter entscheiden können. So wie auf der Gegenseite bei einer Attacke von Sandro Ingolitsch an Knasmüllner blieb der entsprechende Pfiff von Manuel Schüttengruber aber aus.

Husein Balic sorgt für Rapid-Niederlage

Die beste Gelegenheit vor der Pause hatte St. Pölten: In der 44. Minute klatschte ein Kopfball von Luca Meisl an die Latte. Nach dem Seitenwechsel bekam Rapid den Gegner besser unter Kontrolle, war aber weiter nur ansatzweise gefährlich. Ein Gestocher vor SKN-Torhüter Christoph Riegler, der sein 100. Bundesliga-Spiel absolvierte, blieb ohne Konsequenz.

Balic schickte den Ball dann nach einer unglücklichen Abwehr der Rapidler aus rund 20 Metern flach ins lange Eck. Direkt vor Strebinger standen beim Schuss zwei Spieler im Abseits, könnten den Rapid-Schlussmann irritiert haben. Die Offiziellen gaben den Treffer jedoch. Die Hütteldorfer schafften es hingegen auch mit der Schlussoffensive nicht, ein Tor zu erzielen. Die insgesamt vierte Niederlage in der Saison war nach 93 Minuten Gewissheit.

SK Rapid Wien - SKN St. Pölten 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Balic (74.)

Bundesliga: Begegnungen der 13. Runde im Überblick

Datum Heim Auswärts Ankick 02.11.2019 SV Mattersburg Red Bull Salzburg 0:2 (0:2) 02.11.2019 SK Sturm Graz Wolfsberger AC 0:4 (0:3) 02.11.2019 SK Rapid Wien SKN St. Pölten 0:1 (0:0) 03.11.2019 FC Admira TSV Hartberg 14.30 Uhr 03.11.2019 WSG Tirol SCR Altach 14.30 Uhr 03.11.2019 LASK FK Austria Wien 17.00 Uhr

Bundesliga: Tabelle nach den Samstags-Spielen