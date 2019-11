SK Rapid macht Sieg gegen SCR Altach früh klar

Das Spiel zwischen Rapid Wien und Altach wurde bereits früh entschieden. Bereits nach zwölf Minuten gab es ein komfortables 2:0, am Ende gewannen die Wiener ohne Probleme und halten so den Anschluss an die Topgruppe. Star der Partie war zweifellos der 20-jährige Kelvin Arase.

Im Ländle ging es bereits früh zur Sache. Innerhalb der ersten zehn Minuten bekam Rapid einen Elfmeter zugesprochen, herausgeholt von Youngster Kelvin Arase.

Kapitän Stefan Schwab verwandelte dann souverän (11.).

Doch damit nicht genug: Umgehend in der nächsten Situation verloren die Altacher den Ball wieder fahrlässig. Wieder konnte Arase profititieren, der nur auf Thomas Murg quer legen musste.

Rapid hatte mit dem Spiel wenig Probleme, da Altach nach dem frühen Rückstand etwas disponiert wirkte. Dementsprechend ging auch der nächste Treffer an Rapid und wieder war es der junge Arase mit seinem zweiten Bundesliga-Tor mit einem Abstauber nach Solo von Murg (35.).

Kelvin Arase: Man of the Match

Auch nach der Pause war Rapid die spielbestimmende Mannschaft, ging aufgrund der Führung aber nicht mehr das größte Risiko. Altach wurde noch des öfteren gefährlich, traf das Tor der Gäste aber nicht und konnte den Spielstand so nicht mehr verändern.

So blieb es beim 3:0 aus der ersten Halbzeit und Kelvin Arase als Matchwinner mit je einem Tor, einer Vorlage und einem herausgeholten Elfmeter.

Ausführlicher Spielbericht folgt...

Bundesliga-Tabelle der 14. Runde