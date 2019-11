Österreichs U21 gewinnt Testspiel gegen Ungarn 1:0

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam hat das Länderspieljahr erfolgreich beendet. Die Truppe von Teamchef Werner Gregoritsch behielt am Montagabend in der neuen Puskas Arena in Budapest in einem Test gegen Ungarn verdient mit 1:0 (1:0) die Oberhand. Damit konnte der neue ÖFB-U21-Jahrgang im Herbst abgesehen vom 1:5 in England alle fünf Partien gewinnen, vier davon waren in der EM-Qualifikation.

Den entscheidenden Treffer erzielte Kevin Danso in der 44. Minute, der Southampton-Legionär köpfelte nach einem Lovric-Eckball via Schulter eines ungarischen Gegenspielers ein. Es war das dritte Tor des 21-Jährigen im U21-Teamdress. Danso, Dario Maresic und Sandi Lovric waren die einzigen drei Akteure in der Startformation, die auch zuletzt am Freitag beim 4:0-Erfolg gegen Kosovo in der EM-Quali in Ried begonnen hatten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die ÖFB-Auswahl war vor der Pause klar tonangebend, Alexander Schmidt (10.) und Lovric (35.) konnten die besten Chancen nicht verwerten. Zudem hatte die Gregoritsch-Truppe großes Pech. Sowohl bei einem Foul an Christoph Halper (30.) als auch bei einem weiteren an Marco Grüll (36.), jeweils im Strafraum, blieb der Elfmeterpfiff aus. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Ungarn etwas verbessert, die größte Chance gab es aber neuerlich auf ÖFB-Seite: Grüll (78.) fehlte im Abschluss die Kaltschnäuzigkeit.

U21 in EM-Quali Zweiter

Das Länderspieljahr 2020 beginnt für die ÖFB-Elf am 26. März in Deutschland, wobei der Spielort noch nicht feststeht. Es ist die Generalprobe für das Duell mit Andorra in der EM-Qualifikation am 30. März. Österreich ist in der Gruppe 3 nach fünf Spielen mit 12 Punkten Zweiter. England (12/4 Spiele) ist Leader, Kosovo (6/5), Albanien (5/6), die Türkei (4/5) und Andorra (1/3) haben bereits Respektabstand. Die restlichen ÖFB-Quali-Spiele folgen dann erst im Herbst.

Ergebnis U21-Fußball-Testspiel vom Montagabend:

Ungarn - Österreich 0:1 (0:1). Budapest

Tor: Danso (44.)

Österreich: Helac (46. Giuliani) - L. Malicsek (79. Aiwu), Maresic, Borkovic (85. Gölles), Lukacevic (46. Friedl) - Danso, V. Müller (46. T. Sabitzer) - Halper (63. Arase), Lovric, Grüll - A. Schmidt (63. Fadinger)

Gelbe Karten Österreich: Maresic, Friedl