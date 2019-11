ÖFB-U19-Auswahl fegt Gibraltar in der EM-Qualifikation vom Platz

Mit einem Kantersieg ist Österreichs Unter19-Team am Donnerstag in Straßwalchen in die EM-Qualifikation gestartet. Die ÖFB-Auswahl feierte gegen Gibraltar ein 14:0-(6:0)-Schützenfest. Im zweiten Match der Gruppe 10 kam die Schweiz zu einem 2:1-(0:1)-Erfolg über Irland.

Torschützen des ÖFB-Teams waren Amir Abdijanovic (3) und der ebenfalls nach der Pause eingewechselte Marcel Michael Monsberger (2) sowie Suliman-Marlon Mustapha (2), Alexander Prass, Dalibor Velimirovic, Matthias Seidl, Paul Koller, Thierno Ballo, Junior Adamu und Patrick Wimmer (je 1). Das Match musste am Vortag wegen des Neuschnees im Flachgau verschoben werden.

U19 EM-Qualifikation: Spielplan Gruppe 10