ÖFB-Team gegen Lettland ohne Spitzenspieler wie Arnautovic, Alaba & Co.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne sechs Stammspieler zum abschließenden EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (20:45 im LIVETICKER) nach Lettland. Teamchef Franco Foda entließ am Samstagabend David Alaba, Marko Arnautovic, Martin Hinteregger, Konrad Laimer, Stefan Lainer und Marcel Sabitzer aus dem Kader.

Foda begründete dies mit dem intensiven Programm des Sextetts und teils leichten Blessuren einiger Spieler. "Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem man als Trainer auch einmal etwas zurückgeben kann", sagte Foda nach dem Spiel und der fixierten EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien. "Es ist wichtig, dass die Spieler fit sind. Sie haben alles gegeben, immer alles investiert."

Dafür sollten ein bis zwei Spieler vom U21-Team, das am Montag ein Freundschaftsspiel in Budapest gegen Ungarn absolviert, nachrücken. Trotz der prominenten Abwesenden werde man in Lettland ein starkes Team stellen, versprach der Teamchef. "Es braucht keiner denken, dass wir mit einer B-Garnitur anreisen, im Gegenteil. Ich habe absolutes Vertrauen in alle Spieler", meinte Foda. "Wir wollen das letzte Spiel gewinnen, da wollen wir wieder eine Top-Top-Top-Mannschaft aufstellen."

EM-Qualifikation: Die Noten zu Österreich gegen Nordmazedonien © GEPA 1/13 Ein lockeres 2:1 gegen Nordmazedonien reichte dem ÖFB-Team am Samstag, um die Qualifikation für die EURO zu fixieren. David Alaba erzielte den Führungstreffer, ein Defensivspieler war vor 41.100 Zuschauern aber der Beste. SPOX benotet die EURO-Fahrer. © GEPA 2/13 Alexander Schlager (Note=2+): Feierte sein Debüt im ÖFB-A-Team. Hatte von allen ÖFB-Spielern in der Startelf die wenigsten Ballaktionen, das sagt eigentlich schon alles. Zeichnete sich mit einer Parade in der Schlussviertelstunde aus. © GEPA 3/13 Andreas Ulmer (Note=3): Der Salzburg-Kapitän war weniger aktiv als Lainer auf der rechten Seite. Nordmazedonien kam wenn, dann über seine Seite zu gefährlichen Flanken. © GEPA 4/13 Aleksandar Dragovic (Note=1-): Seit Juni 2009 Teil des ÖFB-Teams, hinter Arnautovic der erfahrenste Teamkicker. Dementsprechend abgeklärt zeigte er sich auch gegen Nordmazedonien. Hatte die höchste Passquote, und nein, das waren nicht nur Alibi-Pässe. © GEPA 5/13 Martin Hinteregger (Note=1): Hatte in der ersten Halbzeit ein EURO-reifes Solo, als er sich bis in den gegnerischen Strafraum dribbelte, dann aber mit seinem Heber an Dimitrievski scheiterte. Defensiv ohnehin stark wie ein Stier. © GEPA 6/13 Stefan Lainer (Note=1): Sein flacher, scharfer Pass durch die Mitte führte unerwartet zur Vorlage zum 1:0. Staubte dann trocken zum 2:0 ab, wenig zuvor setzte er Lazaro herrlich in Szene. Insgesamt die meisten Torschussvorlagen (3). Man of the Match. © GEPA 7/13 Julian Baumgartlinger (Note=2): Der Kapitän führte die meisten Zweikämpfe aller ÖFB-Kicker. Hatte in vielen Angriffen seine Beine im Spiel, hat mit seiner souveränen Art eine positive Auswirkung auf seine Mitspieler. © GEPA 8/13 Konrad Laimer (Note=3): Vor allem deshalb eine schwächere Partie, weil seine vorherigen Team-Einsätze so überragend waren. Wurde sowohl bei den Ballaktionen, als auch in der Passquote und Zweikampfführung von Partner Baumgartlinger abgehängt. © GEPA 9/13 David Alaba (Note=2+): Begriff die Situation vor dem 1:0 am schnellsten und umkurvte den Goalie der Gäste in Lewandowski-Manier. Mit zwei Schüssen und drei Vorlagen hatte er die meisten Beteiligungen an Offensivaktionen. © GEPA 10/13 Marcel Sabitzer (Note=2): Gab gemeinsam die meisten Torschüsse ab (fünf), wurde aber dennoch nicht belohnt. Seine geniale Schusstechnik hat sich mittlerweile herumgesprochen, beinahe hätte es auch diesmal geklappt. © GEPA 11/13 Valentino Lazaro (Note=2-): Im Defensivverhalten mit leichten Schwächen, vor allem als er mit Alaba kurz Platz tauschte und auf dem linken Flügel spielte. Offensiv aber in jeder Aktion eine Bereicherung. Musste in der Schlussphase angeschlagen vom Platz. © GEPA 12/13 Marko Arnautovic (Note=2-): Ärgert sich jetzt noch über seine vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit. Ging in der zweiten Hälfte ob des Spielstands nicht mehr das volle Risiko und blieb letztlich ohne Scorerpunkt. © GEPA 13/13 Christopher Trimmel: Kam in der 78. Minute für Lazaro. Für eine Benotung zu kurz eingesetzt. Auch Stefan Ilsanker, der für Laimer eingewechselt wurde, kam zu einem Kurzeinsatz. In der Nachspielzeit kam Gregoritsch für Alaba.

ÖFB-Team: "Pool von 30, 40 Spielern"

Durch die Kaderumstellungen bietet sich in Riga für Spieler aus der zweiten Reihe die Gelegenheit, sich für einen Platz im EM-Kader zu empfehlen. Auch danach gibt es noch genügend Chancen, immerhin stehen Ende März sowie Ende Mai/Anfang Juni jeweils zwei Testpartien an.

"Jeder, der Leistung bringt, kann sich noch in die Mannschaft spielen. Es gibt zwar einen gewissen Stamm, aber wir haben einen Pool von 30, 40 Spielern, die in der Lage sind, für das Nationalteam zu spielen. Der Kader und der Konkurrenzkampf sind größer geworden", erklärte Foda.

Wunschgegner bei der EURO hat der Nationaltrainer nach eigenen Angaben derzeit nicht. Im Moment ist Foda noch ganz mit den Vorbereitungen auf die Lettland-Partie beschäftigt, dann richtet sich der Blick auf die Auslosung der EURO-Gruppen am 30. November in Bukarest (ALLE INFOS). In den Tagen danach sollen Testspiel-Gegner und EM-Quartier feststehen.

ÖFB-Kader: Spieler in Österreichs Nationalteam (gegen Lettland)