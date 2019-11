ÖFB-Team: Alessandro Schöpf fällt gegen Nordmazedonien und Lettland aus

Das österreichische Nationalteam muss bei den kommenden beiden EM-Qualifikationsspielen auf Alessandro Schöpf verzichten. Der Deutschland-Legionär von FC Schalke 04 kann aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel, die er sich im Bundesliga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf zuzog, nicht auflaufen. Teamchef Franco Foda nominiert einen Debütanten nach.

Reinhold Ranftl vom LASK kommt zu seiner ersten Einberufung in das A-Nationalteam. Ranftl kam in seiner Karriere bislang auf einen einzigen Einsatz für Österreich: Im Mai 2008 spielte er bei einem Freundschaftsspiel der ÖFB-U17 gegen Estland für etwas mehr als 20 Minuten.

In der aktuellen Saison zählt der gelernte Rechtsverteidiger zu den absoluten Leistungsträgern des LASK. In 23 Pflichtspielen erzielte er sechs Tore und sieben Assists, zuletzt verzeichnete er beim furiosen 4:1 gegen PSV in der Europa League zwei Scorer-Punkte. Bereits am Montag reist Ranftl zum ÖFB-Trainingslehrgang in Bad Tatzmannsdorf.

Alessandro Schöpf verpasst Nationalteam-Comeback

Nach überstandener Knieverletzung kam der Tiroler Schöpf in den vergangenen fünf Pflichtspielen für seinen Verein FC Schalke 04 immer zum Einsatz. Nach genau einem Jahr hätte der 25-Jährige, der bislang 22 Länderspiele absolvierte, sein Comeback im ÖFB-Team geben sollen.

Die Foda-Auswahl trifft am kommenden Samstag auf Nordmazedonien, ehe drei Tage später ein Auswärtsspiel in Lettland ansteht. Bereits ein Punkt aus den verbleibenden zwei Partien reicht dem ÖFB zur erfolgreichen Qualifikation zur EURO 2020.

