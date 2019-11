ÖFB-Frauen schlagen Kasachstan 9:0 - Siebter Pflichtspielsieg in Serie

Die österreichische Frauen-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation einen fulminanten Kantersieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Dominik Thalhammer nahm Kasachstan vor eigenem Publikum mit 9:0 (4:0) auseinander.

Alleine Julia Hickelsberger-Füller sorgte mit vier Treffern für einen Torreigen. In der Südstadt trugen sich außerdem Lisa Makas, Laura Feiersinger, Sarah Zadrazil und Nicole Billa in die Torschützinnenliste ein.

"Wir haben uns vorgenommen, für die harte Arbeit zu belohnen. 9:0 ist ein Statement, auf das wir stolz sein können", sagte Zadrazil beim ORF, ehe sie in die Zukunft blickte: "Frankreich ist ein Top-Team, da müssen wir gut defensiv stehen. Aber wir können etwas mitnehmen."

Österreich - Kasachstan 9:0 (4:0)

Tore: 1:0 Hickelsberger-Füller (7.), 2:0 Makas (11.), 3:0 Feiersinger (18.), 4:0 Hickelsberger-Füller (19.), 5:0 Hickelsberger-Füller (48.), 6:0 Zadrazil (50.), 7:0 Billa (57.), 8:0 Billa (69.), 9:0 Hickelsberger-Füller (90.)

EM-Qualifikation: Stand in Gruppe G

Österreich behält weiterhin eine weiße Weste, das bleibt auch bis zum ersten direkten Aufeinandertreffen mit Frankreich (14. April 2020) so. Zur direkten Qualifikation für die UEFA Women's EURO 2021 ist der Gruppensieg oder ein Platz unter den drei besten Zweitplatzierten aller neun Gruppen notwendig. Die übrigen sechs Gruppenzweiten spielen in einem Playoff um die drei verbleibenden Startplätze für der Endrunde in England.