Neuer Ligaball: EM-2020-Spielball rollt ab sofort in der österreichischen Bundesliga

Im Sommer 2018 wurde erstmals ein einheitlicher Ligaball in den beiden höchsten Spielklassen Österreichs eingeführt. Nach dem "Telstar Mechta" und dem "Conext 19" präsentieren die Österreichische Fußball-Bundesliga und adidas nun das dritte Modell der Ligaball-Reihe.

Der adidas "Uniforia", der auch der offizielle Spielball der EM 2020 ist, kommt ab diesem Wochenende rund ein Jahr lang bei allen Spielen der Bundesliga zum Einsatz. In der 2. Liga rollt der einheitliche Spielball ab dem Frühjahrsstart.

"Der einheitliche Ligaball war ein entscheidender Fortschritt in Sachen Fairness und Spielqualität. Wir freuen uns, dass uns adidas zum bereits dritten Mal ein absolutes Weltklasse-Modell als Ligaball zur Verfügung stellt. Dass dieses Modell auch bei der EM 2020 zum Einsatz kommt, könnte sich als zusätzlicher Vorteil erweisen, da sich unsere Teamspieler in der Bundesliga bereits ab sofort an dieses Modell gewöhnen können", sagt Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer.