Marin Pongracic von Red Bull Salzburg in Gesprächen mit RB Leipzig

RB Leipzig hat sich den nächsten Kicker vom konzerninternen Schwesterklub Red Bull Salzburg ausgeschaut. Laut fussballtransfers.com soll Innenverteidiger Marin Pongracic in Kontakt mit dem Bundesligisten stehen.

Der RB Leipzig spielt mit Marcel Sabitzer und Konrad Laimer zurzeit groß auf und steht zu Recht an zweiter Stelle in der Tabelle. Doch gleichzeit plant der Klub bereits eifrig für die Zukunft. So steht etwa Innenverteidiger-Juwel Dayot Upamecano bei mehreren Top-Klubs ganz oben auf dem Zettel und wird wohl früher oder später mit einem Abgang liebäugeln.

Sein Nachfolger könnte wieder einmal aus Salzburg kommen. Wie die Website berichtet, sollen sich die Leipziger intensiv mit Salzburg-Verteidiger Marin Pongracic beschäftigen. Angeblich soll es dabei auch schon zu ersten Gesprächen mit Trainer Julian Nagelsmann gekommen sein. Pongracic wäre der 19. Spieler, der von Salzburg nach Leipzig wechselt. Sein Vertrag bei Salzburg läuft noch bis 2022, der Marktwert liegt zurzeit bei 7,5 Millionen Euro.

Salzburg und das Innenverteidigerproblem

Der 22-Jährige muss zurzeit, auch wegen kleineren Verletzungspausen, um seinen Startelfplatz in der Salzburger Innenverteidigung kämpfen. Nach der Ankunft von Maximilian Wöber herrscht mit Stammelf-Anwärter Andre Ramalho, Jerome Onguene hohe Konkurrenz in der Abwehrzentrale.