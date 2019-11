Sechster Liga-Sieg in Folge: LASK marschiert weiter

Drei Tage nach der Europacupgala gegen PSV Eindhoven hat der LASK in der heimischen Fußball-Bundesliga den nächsten Erfolg gefeiert. Die Oberösterreicher besiegten am Sonntag in Pasching Schlusslicht Admira dank eines Treffers von Thomas Goiginger (30.) mit 1:0 (1:0) und holten damit den sechsten Ligasieg hintereinander.

Die 5.410 Zuschauer in Pasching sahen in der ersten Halbzeit Einbahnstraßenfußball in Richtung Gäste-Tor. Die Admira lieferte dem Vizemeister eine Abwehrschlacht und wurde selbst kein einziges Mal gefährlich. Der LASK, gegenüber dem 4:1 vom Donnerstag nur mit zwei frischen Kräften, vergab durch Dominik Frieser (9.) und Peter Michorl (29.) die ersten zwei großen Möglichkeiten, die dritte saß. Teamspieler Goiginger knackte die Abwehrmauer mit einem perfekten Schuss ins lange Eck.

LASK muss am Ende zittern

Nach der Pause ließ der Druck der Linzer nach, es schien, dass die Athletiker dem intensiven Programm Tribut zollen mussten. Die Admiraner hielten die Partie nun offen und setzten auch offensiv Akzente, belohnten sich aber nicht. Sinan Bakis mit einem zu schwachen Abschluss (47.) und aus guter Position über das Tor (61.) sowie Kolja Pusch und Muhammed-Cham Saracevic mit einer Doppelchance (69.) vergaben die besten Möglichkeiten der Admira auf einen Punktgewinn.

Was wäre, wenn...: Wie der LASK heute aussehen könnte © getty 1/13 Der LASK ist zweifellos die zweitbeste Mannschaft im österreichischen Fußball. Was viele nicht wissen: Einst kickten ordentliche Kaliber in den Reihen der Linzer. Was wäre, wenn alle dem LASK treu geblieben wären? © GEPA 2/13 Tor: Heinz Lindner: Vielen nicht in Erinnerung, aber der ÖFB-Keeper – heute bei Wehen Wiesbaden unter Vertrag – kickte im Nachwuchs der Linzer. Wechselte im Jahr 2005 von der Linzer U15 in den Austria-Nachwuchs. © GEPA 3/13 Verteidiger: Andreas Ulmer: Der ÖFB-Kicker, der als erster Österreicher gegen Napoli sein 100. Europacupspiel absolvierte, spielte wie Heinz Lindner in der LASK-Jugend. © GEPA 4/13 Verteidiger: Georg Margreitter: Bevor er bei der Austria den Durchbruch und damit den Wechsel nach England zu Wolverhampton schaffte, kickte der heute 31-Jährige für 30 Spiele beim LASK. Heute ist er Stammspieler bei Nürnberg in der 2. Bundesliga. © getty 5/13 Verteidiger: Kevin Wimmer: Aktuell ist Kevin Wimmer von Stoke an Royal Excel Mouscron (Belgien) verliehen. Vor seinen Engagements bei Köln und Tottenham kickte der Innenverteidiger beim LASK (31 Profipartien). © getty 6/13 Zentrales Mittelfeld: Mateo Kovacic: Mit Mateo Kovacic kickte einst ein Weltstar vom FC Chelsea im LASK-Nachwuchs. Schon damals war sein großes Potenzial kein Geheimnis. Verabschiedete sich jedoch in die Dinamo-Zagreb-Jugend. © GEPA 7/13 Zentrales Mittelfeld: Peter Zulj: Neben zahlreichen anderen Bundesliga-Klubs kickte RSC-Anderlecht-Legionär Peter Zulj auch beim LASK. Jedoch nicht bei den Profis, sondern im Nachwuchs der Oberösterreicher. © getty 8/13 Zentrales Mittelfeld: Robert Zulj: Selbiges gilt auch für Peters Bruder Robert Zulj. Heute kickt der Kreativspieler bei der TSG 1899 Hoffenheim, kam aber noch zu keinem Saisoneinsatz. © GEPA 9/13 Linker Flügel: Philipp Schobesberger: In der laufenden Saison sammelte Schobesberger für Rapid sechs Scorerpunkte in zehn Ligaspielen. Zwischen 2007 und 2010 kickte der schnelle Offensivspieler im Nachwuchs der Linzer. © getty 10/13 Rechter Flügel: Joao Victor: Erst im Sommer verkaufte der LASK den Brasilianer für 3,5 Millionen Euro an den VfL Wolfsburg, wo er in der laufenden Saison schon 13 Saisoneinsätze sammelte. © getty 11/13 Offensives Mittelfeld: Nikola Dovedan: Der 25-jährige 1.FC Nürnberg-Legionär zählt zu den besseren Spielern in der 2. Bundesliga. Für den LASK sammelte Dovedan in 64 Profispielen 26 Scorerpunkte. © getty 12/13 Stürmer: Petar Skuletic: Die 193cm-Kante kickt momentan bei Montpellier (Ligue 1). Fans werden sich erinnern: 2011 spielte der Serbe für den LASK, absolvierte aber lediglich 17 Spiele für die Profis und verabschiedete sich nach nur einem Tor wieder. © GEPA 13/13 Ersatzbank: Pavao Pervan (VfL Wolfsburg), Maximilian Ullmann (SK Rapid), Marcel Büchel (SS Juve Stabia);

Somit entschied der LASK das sechste Duell mit den Niederösterreichern hintereinander für sich.

Bundesliga: Begegnungen der 14. Runde im Überblick