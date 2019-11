HIGHLIGHTS: Österreich - Nordmazedonien, Tore im Video

Das österreichische Nationalteam empfing am Samstag Nordmazedonien in Wien und fixierte das EM-Ticket (alle Infos zur EM-Auslosung). Die Tore und Highlights der Partie könnt ihr in diesem Artikel im Video sehen.

Österreich hat am Samstagabend Nordmazedonien mit 2:1 besiegt und damit das Ticket für die Europameisterschaft 2020 gelöst. David Alaba brachte das ÖFB-Team nach sieben Minuten in Führung. In Folge vergaben die Österreicher - insbesondere Marko Arnautovic - Chancen en masse.

Schließlich staubte Stefan Lainer kurz nach der Halbzeitpause zum 2:0 ab und brachte die Elf von Franco Foda damit in sichere Gewässer. Nordmazedoniens Anschlusstreffer reichte schließlich nicht.

Somit wird Österreich im Sommer an der EURO teilnehmen, die vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 und in sechs Gruppen ausgetragen wird. Die Auslosung steigt am 30. November um 18:00 Uhr.

© GEPA

EM-Quali, Tabelle in ÖFB-Gruppe G nach dem 9. Spieltag