FC Admira vs. FK Austria Wien: Österreichische Bundesliga heute im Livestream, Liveticker und im TV

FK Austria Wien gastiert in der 15. Runde der Bundesliga bei Tabellenschlusslicht FC Admira. Die Veilchen könnten mit einem Sieg den Abstand zur Meisterrunde verkürzen.

FC Admira vs. FK Austria Wien: Mögliche Aufstellungen

FC Admira: Leitner - Lukacevic, Alwu, Schösswendter, Menig - Lackner, Hjulmand - Pusch, Kerschbaum, Saracevic - Bakis

FK Austria Wien: Lucic - Borkovic, Palmer-Brown, Madl, Klein - Ebner, Jeggo - Sarkaria, Grünwald, Sax - Monschein

FC Admira vs. FK Austria Wien: TV-Übertragungen und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte der österreichischen Bundesliga. Die Konferenz (FC Admira vs. FK Austria Wien, TSV Hartberg vs. SCR Altach) gibt's ab 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD, via Sky Go sogar im Livestream (nur für Sky-Abonnenten). Das Einzelspiel FC Admira vs. FK Austria Wien sieht man auf Sky Sport Austria 2 HD.

FC Admira vs. FK Austria Wien: Das Spiel im Liveticker

Alternativ kann man die Partie auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 14:30 Uhr verfolgen.

Bundesliga: Begegnungen der 15. Runde im Überblick

Datum Heim Auswärts Ankick/Ergebnis 23.11.2019 Red Bull Salzburg SKN St. Pölten 17.00 23.11.2019 WSG Tirol LASK 17.00 23.11.2019 SV Mattersburg WAC 17.00 24.11.2019 TSV Hartberg SCR Altach 14.30 24.11.2019 FC Admira FK Austria Wien 14.30 24.11.2019 SK Rapid Wien SK Sturm Graz 17.00

Die Bundesliga-Tabelle nach 14 Runden