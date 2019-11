EM-Quali: ÖFB-U19 startet gegen Gibraltar

Österreichs U19-Fußball-Nationalteam kämpft ab Mittwoch um den Aufstieg in die Eliterunde der EM-Qualifikation. Die ÖFB-Auswahl steht zum Auftakt der Gruppe 10 gegen Gibraltar (14.30) in Straßwalchen vor einem Pflichtsieg, danach geht es jeweils in der HCS-Arena in Salzburg gegen die Schweiz (Samstag, 17.00) und Irland (Dienstag, 14.30).

"Die Schweiz und Irland befinden sich am selben Level wie wir, Gibraltar ist die große Unbekannte, da es hier kein Videomaterial gibt. Die Spieler werden alles geben, um diese Hürde zu packen", sagte ÖFB-Teamchef Rupert Marko. Die beiden bestplatzierten Teams jeder Gruppe sowie der beste Dritte bestreiten im Frühjahr 2020 zusammen mit Portugal die Quali-Eliterunde. Dort qualifizieren sich die sieben Gruppensieger für die EM, die im Juli 2020 in Nordirland ausgetragen wird.

U19 EM-Qualifikation: Spielplan Gruppe 10