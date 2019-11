Bericht: LASK fasst Daniel Royer und Christian Gebauer für Wintertransfer ins Auge

Der österreichische Vizemeister LASK soll zwei potenzielle Kandidaten für die Nachfolge von Thomas Goiginger ins Auge gefasst haben. Wie Ligaportal in der Vorwoche berichtete, soll der LASK sowohl Daniel Royer als auch Christian Gebauer für einen Wintertransfer auf dem Zettel haben.

Beide Spieler wurden demnach schon in Linz gesichtet. Offizielle Bestätigung gibt es dazu keine. Royer kickt aktuell erfolgreich bei New York Red Bulls. In der abgelaufenen MLS-Saison erzielte der 29-Jährige elf Tore und bereitete sechs weitere vor.

Vor seinem Engagement in New York kickte Royer beim FC Midtjylland (Dänemark) und der Wiener Austria. Royer lief sechs Mal für die österreichische Nationalmannschaft auf.

Christian Gebauer - ebenfalls Flügelspieler - steht aktuell beim SCR Altach unter Vertrag. Für die Vorarlberger sammelte der 25-Jährige in 13 Bundesliga-Partien sechs Scorerpunkte. Sein Vertrag in Altach läuft noch bis Saisonende.