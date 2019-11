SV Mattersburg - Red Bull Salzburg: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Während Red Bull Salzburg in der Bundesliga über jegliche Stolpersteine nur so drüberrauscht, strauchelt der Gegner am heutigen Samstag SV Mattersburg gewaltig. Die Burgenländer finden sich nur auf Rang Neun der Tabelle wieder, haben lediglich drei Punkte Vorsprung auf den letzten Platz. Kann gegen die übermächtigen Bullen zuhause eine Überraschung gelingen (ab 17:00 im LIVETICKER)? SPOX zeigt, wo das Match im TV & im Livestream zu sehen ist.

Das erste Kräftemessen in der laufenden Bundesliga-Saison zwischen diesen beiden Mannschaften entschieden die Mozartstädter souverän mit 4:1 für sich. Takumi Minamino, Masaya Okugawa, Erling Haaland und Patson Daka trafen auf Salzburger Seite, Mattersburg war durch einen Elfer von Martin Pusic erfolgreich. Zlatko Junuzovic sah in dem Spiel damals die Gelb-Rote Karte.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

SV Mattersburg gegen Red Bull Salzburg live im TV und Livestream sehen

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte der österreichischen Bundesliga. Die Sendung beginnt eine halbe Stunde vor Ankick um 16:30 Uhr und ist auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Via Sky-Go stellt euch der Sender auch einen kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung. Die Konferenz läuft auf Sky Sport Austria 1 HD (gemeinsam mit den Spielen SK Sturm Graz - Wolfsberger AC und SK Rapid Wien - SKN St. Pölten. Das Einzelspiel gibt's auf Sky Sport Austria 4 HD.

© GEPA

SV Mattersburg vs. Red Bull Salzburg: Mögliche Aufstellungen

SV Mattersburg: Casali - Rath, Mahrer, Malic, Höller - Kuen, Erhardt, Jano, Gruber - Olatunji, Bürger.

Red Bull Salzburg: Carlos - Ulmer, Pongracic, Wöber, Kristensen - Minamino, Junuzovic, Szoboszlai, Mwepu - Haaland, Koita.

Duell zwischen Salzburg und Mattersburg im Liveticker

Alternativ kann man die Partie auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 17 Uhr verfolgen.

13. Bundesliga-Runde im Überblick