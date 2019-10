SV Mattersburg – SK Rapid Wien: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem spektakulären 3:3-Unentschieden gegen den TSV Hartberg trifft der SK Rapid am Samstag um 17:00 Uhr auf den SV Mattersburg. SPOX zeigt, wo man das Spiel im TV und Livestream verfolgen kann.

Der SK Rapid lieferte sich am vergangenen Wochenende mit dem TSV Hartberg eine für neutrale Zuschauer epische Schlacht - schließlich sorgte Stefan Schwab in Minute 96 für den späten Ausgleich.

Viel weniger Action erlebten die Burgenländer: Der SV Mattersburg siegte beim SCR Altach mit 2:0, die Treffer erzielten Christoph Halper und Andreas Gruber.

In Mattersburg wird aber dennoch der SK Rapid die Favoritenrolle einnehmen. Auch wenn sich in den letzten fünf Duellen der beiden Mannschaften die Sieger jeweils abwechselten. Zuletzt siegte Rapid mit 2:0, verlor davor in Mattersburg aber mit 0:1.

Mattersburg vs. Rapid: Hier wird das Spiel im TV übertragen

Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Sky hält die Rechte zur österreichischen Bundesliga und zeigt daher jedes Spiel live in voller Länge. SV Mattersburg gegen Rapid wird ab 17:00 Uhr Sky Sport Austria übertragen.

SV Mattersburg gegen Rapid: Die möglichen Aufstellungen

Mattersburg: Kuster - Salomon, Malic, Rath, Lercher - Erhardt, Jano - Gruber, Kuen, Halper - Bürger

Ersatz: Casali - Höller, Hart, Behounek, Schimandl, Miesenböck, Kvasina, Olatunji

Es fehlen: Mahrer (Leistenprobleme), Pusic (nach Arthroskopie), Ertlthaler (Spielpraxis bei Amateuren)

Rapid: Strebinger - Auer, Dibon, Barac, Ullmann - Velimirovic, Schwab - Fountas, Knasmüllner, Schobesberger - Badji

Ersatz: Knoflach - Stojkovic, Hofmann, Schuster, D. Ljubicic, Ibrahimoglu, Murg, Arase

Es fehlen: Kitagawa (Sprunggelenksverletzung), Grahovac (Wade), Schick (Bänderverletzung im Knie), Szanto (nach Knie-OP), Sonnleitner (Spielpraxis bei Amateuren)

Schiedsrichter: Ciochirca

Rapid - Mattersburg im Liveticker

SPOX bietet zu jedem Bundesliga-Spiel einen exklusiven LIVETICKER und steht daher ab dem Ankick um 17 Uhr auch für Rapid Wien - SV Mattersburg zur Verfügung.

