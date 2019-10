SK Rapid Wien - WAC 1:1: Missverständnis kostet SCR Sieg & Platz drei

Der SK Rapid Wien hat sich am Sonntagabend vom WAC mit einem 1:1 (1:0) getrennt. Die Hütteldorfer gingen in der ersten Halbzeit durch Taxiarchis Fountas in Führung, ehe Mario Leitgeb Unstimmigkeiten in der Rapid-Abwehr zum Ausgleich nutzte. Damit bleibt der WAC in der Tabelle auf Platz drei, Rapid ist weiterhin Vierter.

Leitgeb profitierte davon, dass ihn Verteidiger Max Hofmann aus den Augen ließ, da dieser damit rechnete, dass Torhüter Richard Strebinger den Ball aus der Luft pflückte. Leitgeb konnte kaum bedrängt ins leere Tor köpfeln.

In einer vor allem in der ersten Halbzeit äußerst intensiv geführten Partie hatten die Rapidler Glück, keine Rote Karte zu sehen. WAC-Trainer Gerhard Struber sah beim Ausgleich seiner Mannschaft die Gelbe Karte, nachdem er monierte, dass von der Tribüne Gegenstände in seine Coaching-Zone geflogen kamen. Dabei kam es zu einer kurzen Auseinandersetzung mit Rapids Platzsprecher Andy Marek.

SK Rapid Wien - WAC 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Fountas (31.), 1:1 Leitgeb (64.)

