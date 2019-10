Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien 3:2: Junuzovic-Freistoß versenkt Rapidler

Der FC Red Bull Salzburg hat den SK Rapid Wien zum dritten Mal in der laufenden Saison geschlagen. Nachdem die Bullen zur Eröffnung der neuen Saison sowie in der zweiten Runde des ÖFB-Cups erfolgreich waren, siegten sie am Sonntagabend in der 12. Runde der Bundesliga mit 3:2 (2:1). Zlatko Junuzovic sorgte mit einem traumhaften Freistoßtreffer aus 18 Metern in der Nachspielzeit für den Siegestreffer.

Dominik Szoboszlai vom Elfmeterpunkt und Erling Haaland sorgten für die Treffer der Salzburger, Christoph Knasmüllner gelang kurz vor der Pause der Anschlusstreffer. Mateo Barac war in der Schlussphase nach einem Freistoß per Kopf zur Stelle, ehe Junuzovic mit seinem ersten Saisontor für die späte Entscheidung sorgte.

Die Bullen setzten sich mit dem Sieg in der Tabelle der Bundesliga wieder an der Spitze ab. Die Bullen bleiben in der aktuellen Saison ungeschlagen. Am Sonntagnachmittag war der LASK mit einem Sieg beim SCR Altach an Punkten mit Salzburg gleichgezogen.

Weitere Infos folgen.

FC Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien 3:2 (2:1)

Tore: 1:0 Szoboszlai (31./FE), 2:0 Haaland (38.), 2:1 Knasmüllner (45.+1), 2:2 Barac (87.), 3:2 Junuzovic (90.+4)

Bes. Vorkommnis: Strebinger hält Hwang-Foulelfmeter (34.)

Salzburg: Coronel - Pongracic, Onguene, Wöber - Kristensen, Junuzovic, Ulmer - Minamino (66. Mwepu), Szoboszlai (89. Koita) - Hwang, Haaland (75. Daka)

Rapid: Strebinger - Hofmann, Dibon, Barac - Stojkovic, Velimirovic, D. Ljubicic, Schwab, Ullmann - Knasmüllner (58. Arase), Fountas (63. Badji)

Stimmen zu Salzburg - Rapid

Dominik Szoboszlai (Salzburg-Mittelfeldspieler): "Wir müssen Freistöße besser trainieren und verteidigen. Die erste Halbzeit war geil gespielt von uns, am Schluss dann nicht mehr. Die Mentalität müssen wir bis zur 90. Minute durchziehen."

Richard Strebinger (Rapid-Tormann): "In der ersten Halbzeit sind wir immer unruhiger geworden. Bei Standards sind wir stark, das haben wir ausgenutzt. Es ist mehr als ärgerlich, dass du da nichts mitnimmst. Es war eine ordentliche Leistung, es ist einfach extrem bitter."

Bundesliga: Tabelle nach 12 Spieltagen

Salzburg liegt drei Punkte vor dem LASK, dem WAC fehlen acht Zähler auf die Spitze. Die Austria muss allmählich um den Einzug ins obere Playoff bangen.