Österreich U21 - England U21: Die EM-Qualfikation im Livestream, Liveticker & TV

Österreichs U21-Nationalteam hat im dritten Spiel der EM-Qualifikation den dritten Sieg eingefahren. Nun geht es an die bislang größte Herausforderung, denn die U21-Auswahl Englands gehört mit zum Besten, was sich in diesem Jahrgang finden lässt. SPOX verrät, wo das Spiel wann zu sehen ist.

Derzeit liegt Österreich in der Gruppe 3 unangefochten auf Platz eins, allerdings hat der heutige Gegner und Favorit der Gruppe England ein Spieler weniger absolviert. Dennoch kann die Partie Stand jetzt als Kampf um den ersten Platz bezeichnet werden.

Der Gegner ist allerdings ein beinahe übermächtiger. Allein die Startelf die U21 des Kosovo hatte bereits 160 Premier-League-Spiele am Buckel - ein beachtlicher Wert. Im Team befinden sich zudem Spieler wie Phil Foden (Manchester City), Rhian Brewster (FC Liverpool) oder Reiss Nelson (FC Arsenal), die bei ihren Teams bereits fixer Bestandteil des Kaders sind.

Doch die Mannschaft von Werner Gregoritsch befindet sich auf einem Hoch und steht nicht umsonst mit neun Punkten aus drei Spielen an der Spitze der Gruppe. In der aktuellen Form muss man sich wohl auch nicht vor England fürchten. Man hat die meisten Tore erzielt (10) und die wenigstens bekommen (1). Die Three Lions sollten also gewarnt sein.

© GEPA

U21-EM-Qualispiel im Livestream und TV

Österreichs Duell in England (Milton Keys) ist im Free-TV zu sehen. ORF Sport + überträgt die Partie ab 20:40 Uhr live, zudem ist das Spiel auch live in der ORF-TV-Thek abrufbar.

U21 Österreich - U21 England: Termin, Anstoß, Spielort