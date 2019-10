Österreich (ÖFB-Team) - Slowenien: EM-Qualifikation heute gratis im Livestream und im TV sehen

Das österreichische Nationalteam hat sich durch den 3:1-Erfolg gegen Israel in der EM-Qualifikation in eine überaus günstige Lage gespielt. Gegen Slowenien kann die Foda-Truppe der EM noch weiter näher rücken (20:45 LIVE im SPOX-LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und TV gezeigt wird.

"Wenn wir da gewinnen, können wir vielleicht träumen, bei der EM dabei zu sein," sagte Aleksander Dragovic. Der Leverkusen-Profi gab die Marschroute vor: "Wir wollen drei Punkte holen. Egal, wer spielt, jeder muss für Österreich bis zum Umfallen kämpfen, und das wird auch jeder tun, denke ich."

Angesichts von zwei Punkten Vorsprung auf Slowenien und Nordmazedonien wäre schon ein Punkt in Ljubljana hilfreich. "Aber wir müssen dort spielen, als ob wir gewinnen müssten, und dürfen nicht herumrechnen", forderte Dragovic. Der Sieg über Israel sei "hart erkämpft" gewesen, berichtete der Wiener. "Ich weiß gar nicht, ob wir die bessere Mannschaft waren, aber das ist im Endeffekt auch egal."

Slowenien - Österreich: Mögliche Aufstellungen

Slowenien: Oblak - Stojanovic, Mevlja, Struna, Balkovec - Krhin, Kurtic - Ilicic, Bezjak, Zajc - Sporar.

Fraglich: Jokic (verletzt)

Es fehlen: Crnigoj (verletzt), L. Zahovic (Adduktorenprobleme)

Österreich: Stankovic - Posch, Dragovic, Hinteregger, Ulmer - Baumgartlinger, Ilsanker - Lazaro, Schaub, Sabitzer - Arnautovic.

Fraglich: Arnautovic (Muskelverletzung im Oberschenkel), Laimer (Adduktorenprobleme), Posch (angeschlagen)

Es fehlen: Alaba (Haarriss in der Rippe), Lainer (Bänderverletzung im Sprunggelenk), Lienhart (Schleudertrauma im Nackenbereich), Grillitsch (Innenbandverletzung im Knie), X. Schlager (Knöchelbruch)

EM-Quali, Tabelle in ÖFB-Gruppe G nach dem 7. Spieltag

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Polen 7 11:2 16 2 Österreich 7 16:7 13 3 Nordmazedonien 7 10:8 11 4 Slowenien 7 12:7 11 5 Israel 7 12:14 8 6 Lettland 7 1:24 0

Slowenien - Österreich: TV-Übertragung und Livestream

Das Match der EM-Qualifikation wird am Sonntag in Österreich vom ORF ausführlich übertragen. Der ORF sendet aus Ljubljana, Sloweniens Hauptstadt. Der Sendeplan des ORF im Detail:

20.15 Uhr: Der Countdown

20.35 Uhr: Das Spiel Moderation: Rainer Pariasek Analyse: Herbert Prohaska, Helge Payer Kommentar: Boris Kastner-Jirka

22.40 Uhr: Die Analyse

23.25 Uhr: Highlights

Außerdem gibt es auf der TvThek des ORF die Möglichkeit, das Spiel gratis im Livestream zu sehen.

