Österreich (ÖFB-Team) - Israel: EM-Qualifikation heute gratis im Livestream, TV sehen

Das österreichische Nationalteam hat am heutigen Donnerstag die Chance, sich für die bittere Niederlage gegen Israel im vergangenen Frühjahr zu revanchieren. Am Abend empfängt das ÖFB-Team die Mannschaft von Trainer Andreas Herzog (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und TV gezeigt wird.

Mit 4:2 unterlag das Team von Trainer Franco Foda Ende März in Haifa. Ein Doppelpack von Marko Arnautovic war zu wenig, Eran Zahavi (3) und Munas Dabbur sorgten für die Treffer der Gastgeber.

EM-Quali, Tabelle in ÖFB-Gruppe G vor dem Israel-Match

Österreich liegt atkuell mit zehn Punkten nur auf Platz drei der Gruppe G. Drei Zähler fehlen auf Spitzenreiter Polen, Slowenien liegt einen Punkt vor dem ÖFB-Team. Am kommenden Sonntag kommt es zum direkten Duell zwischen Slowenien und Österreich.

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Polen 6 8:2 13 2 Slowenien 6 12:5 11 3 Österreich 6 13:6 10 4 Nordmazedonien 6 11:11 8 5 Israel 6 8:8 8 6 Lettland 6 1:21 0

Österreich - Israel: TV-Übertragung und Livestream

Das Match der EM-Qualifikation wird am Donnerstag in Österreich vom ORF ausführlich übertragen. Bereits um 19.05 Uhr beginn die Sendung, den gesamten Abend gibt es eine Berichterstattung zur Quali für die EURO 2020. Der Sendeplan des ORF im Detail:

19.05 Uhr: Die Ankunft der Mannschaft

19.30 Uhr: Foda gegen Herzog - Das Duell der Teamchefs

20.15 Uhr: Der Countdown

20.35 Uhr: Das Spiel Moderation: Rainer Pariasek Analyse: Herbert Prohaska, Helge Payer Kommentar: Thomas König

22.40 Uhr: Die Analyse

23.25 Uhr: Highlights

Außerdem gibt es auf der TvThek des ORF die Möglichkeit, das Spiel gratis im Livestream zu sehen.

DAZN zeigt in Österreich alle weiteren Partien der EM-Qualifikation live und in voller Länge. Am Donnerstag gibt es unter anderen Niederlande - Nordirland, Kroatien - Ungarn oder die Parallelpartien aus der Österreich-Gruppe, Lettland - Polen und Nordmazedonien - Slowenien, zu sehen.

LIVETICKER: ÖFB-Team gegen Israel live zum Mitlesen

Für all jene, die das Match nicht live vor dem Fernseher oder im Stadion mitverfolgen können, bietet SPOX einen umfassenden Liveticker zur Partie an. Hier geht's zum Liveticker.

ÖFB-Kader: Aktuelle Spieler in Österreichs Nationalteam

Philipp Lienhart und Florian Grillitsch mussten für das ÖFB-Team absagen. Hinter dem Einsatz von David Alaba steht ein Fragezeichen.