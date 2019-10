ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart fällt aus - FC Bayern stellt David Alaba nicht ab

Das österreichische Fußball-Nationalteam muss in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Israel und Slowenien ohne Philipp Lienhart und David Alaba auskommen. Der Innenverteidiger des SC Freiburg fällt wegen eines Schleudertraumas im Nackenbereich aus, gab der ÖFB am Samstagabend bekannt. An seiner Stelle nominierte Teamchef Franco Foda Salzburg-Verteidiger Maximilian Wöber nach.

Lienhart hatte wegen seiner Blessur am Samstag bereits das Ligaspiel seines Clubs gegen Borussia Dortmund (2:2) verpasst. Der 23-Jährige wäre nach Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger und Stefan Hinteregger als vierter Innenverteidiger im Kader vorgesehen gewesen. Wöber stand wie England-Legionär Kevin Danso im Aufgebot des U21-Nationalteams, wurde nun aber hochgezogen.

Salihamidzic: Alaba muss in München bleiben

Zudem muss das ÖFB-Team offenbar auch auf David Alaba verzichten. "David hat einen Haarriss in der Rippe, er wird ausfallen und nicht abgestellt. Genauso wie Lucas, der wird auch nicht zur Nationalmannschaft abgestellt, weil er eine Stressreaktion am Knie hat", so Bayerns Hassan Salihamidzic: "Wir werden den Nationalmannschaften Bescheid sagen, dass es den Spielern nicht gut geht, dass sie verletzt sind. Dann werden die Mediziner das unter sich klären." Beide Profis würden "definitiv" nicht abreisen.

Fraglich für die Spiele am Donnerstag in Wien gegen Israel und drei Tage später in Ljubljana gegen Slowenien ist auch Florian Grillitsch. Der Mittelfeldspieler wurde beim 2:1-Sieg seiner TSG 1899 Hoffenheim am Samstag bei den Bayern in der 67. Minute wegen Knieproblemen ausgewechselt. Laut ÖFB-Angaben sind für Sonntag weiterführende Untersuchungen angesetzt.

