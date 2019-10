ÖFB-U17-Nationalteam: SK-Rapid-Wien-Perle Yusuf Demir sorgt für EM-Quali-Sieg

Österreichs U17-Fußballnationalteam hat das erste Teilstück zur anvisierten Teilnahme an der EM-Endrunde 2020 erfolgreich abgeschlossen.

Die Elf von Trainer Martin Scherb gewann bei der in Norwegen ausgetragenen ersten Qualifikationsrunde auch das dritte Gruppenspiel. Gegen die Hausherren siegten die Österreicher am Mittwoch in Hamar mit 1:0. Rapids Yusuf Demir erzielte in der 70. Minute das Tor.

Der Aufstieg in die Eliterunde hatte der ÖFB-Nachwuchs wie auch die Norweger schon vor dem Spiel fixiert. Im März 2020 werden die 15 offenen Startplätze für die im Sommer in Estland stattfindende EM ausgespielt.