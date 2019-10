Österreich U21 - Türkei U21: Die EM-Qualfikation im Livestream, Liveticker und im TV

Österreichs U21-Nationalteam hat im dritten Spiel der EM-Qualifikation den dritten Sieg im Visier. Nach dem 3:1 in Andorra und dem 4:0 gegen Albanien bekommt es die Auswahl von Coach Werner Gregoritsch am Freitag in Wien mit der Türkei zu tun. SPOX verrät, wo das Spiel wann zu sehen ist.

Die Gregoritsch-Boys mussten den Kader an drei Positionen nachbessern. Maxi Wöber und Marco Friedl wurden bekanntlich ins A-Team hochgezogen, Romano Schmid vom WAC musste für das Spiel gegen die Türkei absagen. Stattdessen wurden Admiras Emanuel Aiwu, Luca Meisl vom SKN St. Pölten und Stürmer Marco Grüll (SV Ried) einberufen.

In Ritzing trifft der Tabellenführer der Gruppe 3 Österreich auf die Türkei, am 15. Oktober spielt man in Milton Keynes gegen England. Die türkischen Altersgenossen sind denkbar schlecht in die U21-EM-Qualifikation gestartet. Nach vier Spielen hat man lediglich vier Punkte auf der Habenseite: gegen Albanien gab's zuerst einen 2:1-Auswärtssieg, daheim setzte es allerdings ein 2:2. Gegen den Kosovo und gegen England verlor die Türkei (1:3 bzw. 2:3).

Pikant: in der türkischen U21-Startelf wird aller Voraussicht nach Ex-Rapidler Mert Müldür stehen. Der Rechtsverteidiger wechselte vergangenen Sommer nach Italien, zu Sassuolo und spielt sich langsam aber sicher in die Startelf des Serie-A-Klubs.

ÖFB-U21 gegen die Türkei: Mögliche Aufstellung

Österreich: Ehmann - Danso, Maresic, Borkovic - Lema, Lovric, Demaku, Müller, Baumgartner - Arase, Raguz.

© GEPA

U21-EM-Qualispiel im Livestream und TV

Österreichs Heim-Duell mit der Türkei ist im Free-TV zu sehen. ORF Sport + überträgt die Partie ab 20:15 Uhr live, zudem ist das Spiel auch live in der ORF-TV-Thek abrufbar.

U21 Österreich - U21 Türkei: Termin, Anstoß, Spielort