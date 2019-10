ÖFB-Cup heute live: Red Bull Salzburg, LASK, WAC & Co. im Livestream & Free-TV sehen

Am heutigen Mittwochabend steht der zweite Spieltag der 3. Runde des ÖFB-Cups an. In den drei Partien sind vor allem die Spitzenreiter der Bundesliga am Start. SPOX zeigt, wo man die Cup-Spiele im Free-TV und Livestream sehen kann.

Ebreichsdorf gegen Red Bull Salzburg ist ein Duell zwischen David und Goliath. Doch Obacht: Den Niederösterreichern liegt die Rolle des Underdogs und gilt nach den Siegen gegen Altach, WAC und Admira gemeinhin als "Favoritenschreck". Auch der angesprochene WAC konnte die letzten drei Partien gegen Innsbruck nicht für sich entscheiden.

Im dritten Duell sind die Vorzeichen etwas ungewisser, so matchen sich mit Altach und LASK zwei Bundesligisten. Kurioserweise trafen die beiden erst letztes Wochenende aufeinander, wobei der LASK knapp mit 1:0 durch Klauss als Sieger vom Platz ging. Gelingt den Altachern die Revanche?

ÖFB-Cup mit Salzburg, LASK und WAC: Partien vom Mittwoch im Überblick

Uhrzeit Heim Gast LIVESTREAM 18.00 Uhr ASK Ebreichsdorf Red Bull Salzburg ORF 1 / TV-Thek 19.00 Uhr FC Wacker Innsbruck RZ Pellets WAC ÖFB TV 20.30 Uhr LASK Cashpoint SCR Altach ORF 1 / TV-Thek

Der ORF hat die Rechte zu vier Spielen jeder Runde des ÖFB-Cups. Die weiteren vier Partien überträgt der ÖFB selbst und zeigt sie gratis im Livestream auf YouTube. Hier geht es zur Partie zwischen Wacker Innsbruck und Wolfsberger AC:

