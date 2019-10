Sonntagskick: Austria Wien fährt wichtigen Dreier gegen SK Sturm Graz ein

Austria Wien hat sich am Sonntag mit einem 1:0-Sieg über Sturm Graz in die Länderspielpause verabschiedet. Dank ihrem Torjäger Christoph Monschein (82.) ist die Austria nach zehn Runden mit zwölf Punkten nun Siebenter. Sturm hat nach der bereits vierten Saisonniederlage den Anschluss an die Topteams ein wenig verloren, auf den Dritten WAC fehlen nun sechs Punkte.

In einem vorsichtig geführten Prestige-Duell waren beide Offensivreihen über weite Strecken blass geblieben. Was auch an der taktischen Ausrichtung beider Mannschaften lag. Austria-Trainer Christian Ilzer setzte wie beim 1:4 gegen Salzburg auf einen defensiven Dreier- beziehungsweise Fünferverbund, erneut mit Alexander Grünwald in der Rolle eines "Liberos" (Ilzer). Bei Sturm hoffte Trainer Nestor El Maestro auf "Kontrolle mit und ohne den Ball" und vertraute daher der defensiveren Mittelfeldzentrale Ivan Ljubic/Juan Dominguez.

FK Austria Wien: Alexander Grünwald als Libero

Die Anfangsphase war dann wohl ganz nach dem Geschmack des Sturm-Trainers - seine Elf kontrollierte die Partie, ohne aber zunächst richtig gefährlich zu werden. In der 16. Minute hatte Kiril Despodow die Grazer Führung auf dem Fuß, schupfte den nach einem verunglückten Auswurf von Austria-Goalie Ivan Lucic gewonnen Ball aber am Tor vorbei (16.).

Die aktive Austria-Fanszene hatte beschlossen, die erste Hälfte zu boykottieren. Sie sollte nichts Entscheidendes verpassen. Den ersten Austria-Vorstoß bis in den Strafraum über Maximilian Sax stoppte Sturm-Verteidiger Anastasios Avlonitis in der 18. Minute.

Austria mit Barazite, Jun & Co.: Die letzte Mannschaft, die Red Bull Salzburg den Titel abluchste © GEPA 1/18 Die Austria stellte 12/13 die letzte Mannschaft, die Salzburg den Titel abknüpfen konnte. Damals noch mit einem Punkterekord (in der Drei-Punkte-Ära/82), den Salzburg 2017/18 wieder überbot (83). © GEPA 2/18 Den Meistertitel fixieren konnte die Austria am 22. Mai 2013, als man Mattersburg in der vorletzten Runde beim 4:0-Sieg keine Chance ließ. Hier folgt jene Mannschaft des Kantersiegs, welche den sensationellen Titel finalisierte. © GEPA 3/18 Heinz Lindner: Es war die erste volle Saison als Stammtorhüter für den damals 23-Jährigen. Drei Jahre später probierte er sich im Ausland, aktuell immer noch auf Vereinssuche. © GEPA 4/18 Markus Suttner: An dem Austrianer seit Kindertagen, welcher starke acht Assists besteuerte, war damals kein Vorbeikommen. Derzeit bei Düsseldorf in der Bundesliga aktiv. © GEPA 5/18 Manuel Ortlechner: Der Innenverteidiger war Stammspieler und Kapitän in der Meistersaison. Beendete bei den Austria Amateuren 2017 seine Karriere und ist nun als Experte bei Sky tätig. © GEPA 6/18 Kaja Rogulj: In der Saison 2012/13 eine Bank, ging es im weiteren Karriereverlauf aber bergab, weil das Knie nicht mitspielte. Beendete deshalb diese Saison beim SV Horn mit 32 Jahren seine Karriere. © GEPA 7/18 Emir Dilaver: Wechselte zwischen rechter Außenverteidigung und defensivem Mittelfeld, wurde bei der Austria aber nie glücklich. Derzeit sehr erfolgreich bei Dinamo Zagreb unter Ex-FAK-Trainer Nenad Bjelica. © GEPA 8/18 James Holland: Der heute 30-Jährige dirigierte damals das Mittelfeld des Meisters, kam über diverse Stationen 2017 zum LASK und lässt dort nun seine alte Klasse aufblitzen. © GEPA 9/18 Alexander Grünwald: Der heutige Kapitän hält bei über 250 Spielen für Violett. Der offensive Mittelfeldspieler war damals schon eine zentrale Figur im Team und ist es noch heute. © GEPA 10/18 Florian Mader: Der damals 31-Jährige war der Ruhepol im Mittelfeld der Austria. Heutzutage sporadisch für WSG Tirol im Einsatz, werkt nebenbei aber an seiner Trainerlizenz. © GEPA 11/18 Tomas Jun: Er war der heimliche Star der Meister-Mannschaft und brachte es am linken Flügel auf zehn Tore und 13 Vorlagen. Lässt seit 2015 seine Karriere in Österreich ausklingen. © GEPA 12/18 Alexander Gorgon: Spielte ebenfalls eine sehr starke Saison (zehn Tore, sieben Vorlagen) an der rechten Flanke. Wechselte 2016 zu HNK Rijeka, wo er weiterhin erfolgreich tätig ist. © GEPA 13/18 Philipp Hosiner: Konnte zwar nicht den ewigen Torrekord der Bundesliga knacken, die 27 Tore waren aber dennoch der Hauptgrund für den Titel. Fand danach, auch wegen Nierenproblemen, aber nie zu seinen alten Leistungen zurück. © GEPA 14/18 WECHSELSPIELER - Roman Kienast: In der Meistersaison meist nur Backup, verewigte sich aber in der nächsten Saison mit seinem Tor zur Champions League im Herzen der FAK-Fans. Heute in der RLO bei Stripfing aktiv. © GEPA 15/18 WECHSELSPIELER - Marko Stankovic: Kam meistens von der Bank zu Einsätzen, konnte sich bei der Austria aber nur phasenweise etablieren. Nächste Stationen: Sturm Graz, SV Ried und FC Pune City (Indien). © GEPA 16/18 WECHSELSPIELER - Tomas Simkovic: Auch er brachte es von der Bank auf einige Scorerpunkte (drei Tore, fünf Vorlagen). Ist nach seiner Austria-Zeit als Wandervogel (u.a. Litauen und Lettland) bekannt. © GEPA 17/18 Peter Stöger: Nach nur einer Saison war er als Austria-Trainer wieder passé, da ihn seine starken Leistungen nach Deutschland (Köln und BVB) brachten. In diesem Jahr überraschend als Sportvorstand zur Austria zurückgekehrt. © GEPA 18/18 NICHT EINGESETZT - Nacer Barazite: Kam im Winter 2013 als Leihe zu den Wienern zurück, brachte es wegen Verletzungen aber nur auf fünf Einsätze. War noch für Monaco, Utrecht und derzeit Buriram United (Thailand) im Einsatz.

Zwingender waren zunächst die Gäste. 21. Minute: Gegenstoß Sturm, ein Schuss von Thorsten Röcher streifte noch die linke Außenstange. Danach schlief die mäßige Partie endgültig ein. Offensivaktionen blieben auf beiden Seiten Stückwerk, ehe es weit in der ersten Hälfte noch einmal gefährlich wurde: Lucic drehte einen wuchtigen, aber zentralen Avlonitis-Kopfball über die Latte (45.+1).

SK Sturm Graz: enttäuschend in der zweiten Halbzeit

Die Wiener stellten nach dem Seitenwechsel um. Dominik Prokop ersetzte Erik Palmer-Brown, Tarkan Serbest rückte ins letzte Glied zurück. Die Austria wurde mit Fortdauer offensiv ambitionierter. Nach exakt einer Stunde feuerte Christoph Martschinko den ersten Weitschuss aufs Tor von Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl, der sicher zupackte.

Nach zahlreichen Härteeinlagen bekam die Austria die Partie gegen blutleer und ideenlos wirkende Grazer unter Kontrolle. Siebenhandl war noch bei einem Martschinko-Versuch aufs kurze Eck zur Stelle (70.), in der 82. Minute jedoch chancenlos. Monschein, der Austria-"Torschütze vom Dienst", war nach einer Hereingabe von Florian Klein aus kurzer Distanz zur Stelle und erzielte sein achtes Saisontor.

