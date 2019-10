FK Austria Wien - SK Sturm Graz: Bundesliga live im TV, Liveticker und Livestream

Am heutigen Sonntagabend treffen um 17 Uhr FK Austria Wien und SK Sturm Graz aufeinander. Beide Traditionsklubs sind in dieser Saison noch auf der Suche nach ihrer Form. Drei Punkte heute könnten daher wieder etwas Ruhe in den Sieger-Klub bringen. SPOX verrät, wo man die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen kann.

Die Grazer mussten aufgrund strittiger Schiedsrichter-Entscheidungen bereits einige Punkte liegen lassen. Die Wiener Veilchen bekommen hingegen keinen Fuß auf den Boden und holten in den letzten fünf Spielen magere vier Punkte. Für die Austria und Trainer Christian Ilzer geht es daher ums Eingemachte, will man noch vor Jahresende aus dem Abstiegs-Pool rauskommen.

Ein besonderes Spiel ist es auch für Sturm-Trainer Nestor El Maestro, der zu seiner alten Wirkungsstätte zurückkehrt. In der Saison 2016/17 war er als Co-Trainer von Thorsten Fink tätig.

FK Austria Wien - SK Sturm Graz: Mögliche Aufstellungen

Austria: Lucic - Klein, Grünwald, Borkovic, Cavlan - Jeggo, Serbest, Prokop - Fitz, Monschein, Sax

Sturm: Siebenhandl - Koch, Spendlhofer, Avlonitis, Schrammel - Dominguez, Kiteishvili, Despodov - Röcher, Balaj, Hierländer

Austria - Sturm: Das Spiel im TV und Livestream

Sky hält die Übertragungsrechte für alle Spiele der österreichischen Bundesliga. Auf Sky Sport 1 wird daher inklusive Berichterstattung ab 16.30 Uhr das Match komplett übertragen.

FAK - Sturm Graz: Bundesliga im Liveticker

Sollte man kein Sky-Abo besitzen, darf man natürlich auch auf unserem LIVETICKER (live, ab 17 Uhr) vorbeischauen.

