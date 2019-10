FK Austria Wien muss gegen SK Sturm Graz unbedingt punkten: "Gegner absolut in unserer Reichweite"

Das nächste Zwischenzeugnis naht. Vor allem für Austria Wien ist die 10. Runde der Bundesliga gegen Sturm Graz am Sonntag (17 Uhr) eine wegweisende Prüfung. Als Neunter steht die Austria vor der folgenden Länderspielpause mit acht Punkten und damit nur halb so vielen wie Sturm da. Für den Trainer der Grazer Nestor El Maestro ist die Rückkehr nach Wien-Favoriten nicht minder besonders.

Austria-Trainer Christian Ilzer wähnte Sturm im Vorfeld auf Augenhöhe. "Jetzt geht es am Sonntag los mit einer Serie an Spielen, wo wir schon Gegner haben die absolut in unserer Reichweite sind und da wollen wir schon anständig punkten." El Maestro erwartete ein großes Spiel. "In solchen Matches spielen die Form und die Tabelle eine geringere Rolle."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Druck liegt nach bisher nur drei Siegen in 13 Saison-Pflichtspielen beim Heimteam. Austria-Sportvorstand Peter Stöger will in der Länderspielpause eine Zwischenbilanz ziehen. "Wir werden länger hinter Ilzer stehen als hinter manchem Spieler", sagte Stöger noch vor zwei Wochen. Der Sonntag wird ein Rufzeichen hinter diesen Satz setzen - oder ein Fragezeichen.

Ilzer wich am Freitag Fragen zur geäußerten Kritik von Legenden oder seiner Zukunft aus. "Auf meine Arbeit mit der Mannschaft soll das keinen Einfluss haben", sagte der Steirer und betonte mit der Kritik leben zu können. "Ich muss einfach jeden Tag zur Arbeit kommen und voller Energie sein. Ich darf mich von Dingen, die herum passieren, nicht beeinflussen lassen."

Christian Ilzer: "Zeigen, dass mit uns anders zu rechnen sein wird"

Austria mit Barazite, Jun & Co.: Die letzte Mannschaft, die Red Bull Salzburg den Titel abluchste © GEPA 1/18 Die Austria stellte 12/13 die letzte Mannschaft, die Salzburg den Titel abknüpfen konnte. Damals noch mit einem Punkterekord (in der Drei-Punkte-Ära/82), den Salzburg 2017/18 wieder überbot (83). © GEPA 2/18 Den Meistertitel fixieren konnte die Austria am 22. Mai 2013, als man Mattersburg in der vorletzten Runde beim 4:0-Sieg keine Chance ließ. Hier folgt jene Mannschaft des Kantersiegs, welche den sensationellen Titel finalisierte. © GEPA 3/18 Heinz Lindner: Es war die erste volle Saison als Stammtorhüter für den damals 23-Jährigen. Drei Jahre später probierte er sich im Ausland, aktuell immer noch auf Vereinssuche. © GEPA 4/18 Markus Suttner: An dem Austrianer seit Kindertagen, welcher starke acht Assists besteuerte, war damals kein Vorbeikommen. Derzeit bei Düsseldorf in der Bundesliga aktiv. © GEPA 5/18 Manuel Ortlechner: Der Innenverteidiger war Stammspieler und Kapitän in der Meistersaison. Beendete bei den Austria Amateuren 2017 seine Karriere und ist nun als Experte bei Sky tätig. © GEPA 6/18 Kaja Rogulj: In der Saison 2012/13 eine Bank, ging es im weiteren Karriereverlauf aber bergab, weil das Knie nicht mitspielte. Beendete deshalb diese Saison beim SV Horn mit 32 Jahren seine Karriere. © GEPA 7/18 Emir Dilaver: Wechselte zwischen rechter Außenverteidigung und defensivem Mittelfeld, wurde bei der Austria aber nie glücklich. Derzeit sehr erfolgreich bei Dinamo Zagreb unter Ex-FAK-Trainer Nenad Bjelica. © GEPA 8/18 James Holland: Der heute 30-Jährige dirigierte damals das Mittelfeld des Meisters, kam über diverse Stationen 2017 zum LASK und lässt dort nun seine alte Klasse aufblitzen. © GEPA 9/18 Alexander Grünwald: Der heutige Kapitän hält bei über 250 Spielen für Violett. Der offensive Mittelfeldspieler war damals schon eine zentrale Figur im Team und ist es noch heute. © GEPA 10/18 Florian Mader: Der damals 31-Jährige war der Ruhepol im Mittelfeld der Austria. Heutzutage sporadisch für WSG Tirol im Einsatz, werkt nebenbei aber an seiner Trainerlizenz. © GEPA 11/18 Tomas Jun: Er war der heimliche Star der Meister-Mannschaft und brachte es am linken Flügel auf zehn Tore und 13 Vorlagen. Lässt seit 2015 seine Karriere in Österreich ausklingen. © GEPA 12/18 Alexander Gorgon: Spielte ebenfalls eine sehr starke Saison (zehn Tore, sieben Vorlagen) an der rechten Flanke. Wechselte 2016 zu HNK Rijeka, wo er weiterhin erfolgreich tätig ist. © GEPA 13/18 Philipp Hosiner: Konnte zwar nicht den ewigen Torrekord der Bundesliga knacken, die 27 Tore waren aber dennoch der Hauptgrund für den Titel. Fand danach, auch wegen Nierenproblemen, aber nie zu seinen alten Leistungen zurück. © GEPA 14/18 WECHSELSPIELER - Roman Kienast: In der Meistersaison meist nur Backup, verewigte sich aber in der nächsten Saison mit seinem Tor zur Champions League im Herzen der FAK-Fans. Heute in der RLO bei Stripfing aktiv. © GEPA 15/18 WECHSELSPIELER - Marko Stankovic: Kam meistens von der Bank zu Einsätzen, konnte sich bei der Austria aber nur phasenweise etablieren. Nächste Stationen: Sturm Graz, SV Ried und FC Pune City (Indien). © GEPA 16/18 WECHSELSPIELER - Tomas Simkovic: Auch er brachte es von der Bank auf einige Scorerpunkte (drei Tore, fünf Vorlagen). Ist nach seiner Austria-Zeit als Wandervogel (u.a. Litauen und Lettland) bekannt. © GEPA 17/18 Peter Stöger: Nach nur einer Saison war er als Austria-Trainer wieder passé, da ihn seine starken Leistungen nach Deutschland (Köln und BVB) brachten. In diesem Jahr überraschend als Sportvorstand zur Austria zurückgekehrt. © GEPA 18/18 NICHT EINGESETZT - Nacer Barazite: Kam im Winter 2013 als Leihe zu den Wienern zurück, brachte es wegen Verletzungen aber nur auf fünf Einsätze. War noch für Monaco, Utrecht und derzeit Buriram United (Thailand) im Einsatz.

Der bisher letzte Austria-Heimerfolg gegen Sturm datiert vom 17. Dezember 2017 (1:0). In der Vorsaison kreuzten die beiden Clubs fünf Mal die Klingen - die Bilanz: Zweimal (inklusive Cup) siegte die Austria, zweimal Sturm, ein Remis. Die Trainer prognostizieren ein intensives, taktikgeprägtes Duell. Es gab wohl schon Spiele mit größerer Torgarantie.

Die Grazer präsentierten sich beim klaren 4:1-Sieg über das Schlusslicht Admira zuletzt aber in seltener Spiellaune. "Sturm ist mit einer frischen Offensive aufgetreten, sie haben viele Spieler in der Offensive mit großer Qualität", meinte Ilzer, der wie bei der 1:4-Niederlage in Salzburg auf eine Fünferabwehrkette mit Alexander Grünwald im Zentrum zurückgreifen könnte. "Wir werden gut verteidigen müssen, aber auf der anderen Seite werden wir versuchen, ihre letzte Linie auch zu brechen. Um schon zu Hause zu zeigen, dass mit uns in Zukunft anders zu rechnen sein wird, als das bisher der Fall war."

Nestor El Maestro: "Die Fans der Austria sind nicht einfach"

El Maestro kehrt als Chef des Gegners an einen für ihn prägenden Ort zurück. 2002 durfte er als damals 18-Jähriger unter Jugendleiter Ralf Muhr arbeiten. "Das war mein erster offizieller Job, ohne Fußballkarriere im Hintergrund war das eine Riesennummer für mich. Dafür bin ich der Austria sehr dankbar." Später arbeitete er unter Thorsten Fink als Co-Trainer erneut bei der Austria und auch danach sollte er ein Stammgast in der Generali Arena sein.

Anders als Ilzer kann El Maestro personell aus dem Vollen schöpfen. Emanuel Sakic kehrt nach Handbruch wohl mit Manschette in die Mannschaft zurück, etablierten Spielern wie Jakob Jantscher, Christoph Leitgeb, Fabian Koch oder Philipp Huspek blieb zuletzt nur die Ersatzrolle. "Mag sein, dass Sturm aufgrund der Tabellensituation als leichter Favorit gilt", bemerkte El Maestro. "Das spielt für mich aber keine Rolle, das ist eher etwas für die Medien, obwohl ich keine Gegenargumente liefern kann."

Die aufgeheizte Stimmung bei seinem Ex-Verein blieb auch ihm nicht verborgen. "Die Fans der Austria sind nicht einfach, aber sie sind keine schlechten Fans. Wir müssen am Sonntag gucken, dass es keine Aufbruchsstimmung im Stadion gibt und unser Spiel durchziehen."

Österreichische Bundesliga, 10. Runde. Die Begegnungen im Überblick