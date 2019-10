Nach neuneinhalb Jahren: Christopher Trimmel ins ÖFB-Team nachnominiert

Stefan Lainer steht der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in den EM-Qualifikationsspielen am Donnerstag in Wien gegen Israel und am Sonntag in Ljubljana gegen Österreich nicht zur Verfügung.

Der Mönchengladbach-Legionär erlitt am Sonntag beim 5:1 seines Clubs gegen Augsburg eine Außenbandverletzung im linken Sprunggelenk, für ihn wurde Christopher Trimmel von Union Berlin nachnominiert.

Auch Marco Friedl im Nationalteam

Der Ex-Rapidler gehört damit nach neuneinhalbjähriger Pause wieder der ÖFB-Auswahl an. Bislang war der 32-Jährige drei Mal im österreichischen Nationalteam im Einsatz.

Sadio Mane, Naby Keita & Co: Die Top-Elf des Red-Bull-Imperiums © getty 1/13 Im April 2005 übernahm die Red Bull GmbH Austria Salzburg. Vier Jahre später wurde RB Leipzig gegründet. Wir zeigen euch die Top-Elf der Red-Bull-Ära. Einige Stars sind heute in der Champions League im Einsatz (in Deutschland live auf DAZN). © GEPA 2/13 Peter Gulacsi (Tor): Absolvierte über 200 Spiele für Red Bull Salzburg und RB Leipzig. Quasi ein Urgestein des Konzerns und auch heute noch Stammkeeper in Leipzig. © getty 3/13 Joshua Kimmich (Innenverteidiger): Richtig gelesen, Kimmich war einst bei RB Leipzig, absolvierte sogar 55 Spiele für den Klub. Der VfB Stuttgart zog im Juli 2015 die Rückkaufoption (750.000 Euro), um Kimmich für 8 Millionen an den FC Bayern zu verkaufen. © getty 4/13 Dayot Upamecano (Innenverteidiger): Vermutlich der talentierteste Innenverteidiger der Red-Bull-Geschichte. Siedelte nach eineinhalb Jahren von Salzburg nach Leipzig über und wird früher oder später wohl bei einem absoluten Topklub landen. © getty 5/13 Ibrahima Konate (Innenverteidiger): Eine ähnliche Abrissbirne wie Dayot Upamecano. Dem französischen U21-Nationalspieler, der vom FC Sochaux andockte, steht eine ähnlich große Zukunft bevor. © getty 6/13 Marcel Sabitzer (Rechtes Mittelfeld): Kopf-an-Kopf-Rennen mit Emil Forsberg um den Platz am Flügel - mittlerweile ist der ehemalige Salzburg- und Rapid-Offensivmann aber noch wichtiger als der Schwede und Schlüsselspieler unter Julian Nagelsmann. © getty 7/13 Naby Keita (Zentrales Mittelfeld): Bei ihm war schnell klar, dass sich Salzburg ein besonderes Talent gesichert hatte. Sammelte in 81 Spielen 31 Scorerpunkte, nahm seine Form nach Leipzig mit und wechselte für 60 Millionen Euro zum FC Liverpool. © getty 8/13 Kevin Kampl (Zentrales Mittelfeld): Einst Lieblingsschüler von Roger Schmidt und Gesicht der damaligen Salzburger Europa-League-Erfolge. Wechselte über die Umwege BVB und Bayer Leverkusen im Sommer 2017 nach Leipzig und ist dort gesetzt. © getty 9/13 Sadio Mane (Linkes Mittelfeld): Vielleicht der beste Spieler der Red-Bull-Geschichte. 77 Scorerpunkte in 87 Spielen für RB Salzburg, derer 39 für Southampton und unzählige für Kloppos Liverpool. Rangnick wollte Mane unbedingt in Leipzig sehen. © GEPA 10/13 Thierry Henry (Stürmer): Bei der Red-Bull-Franchise in New York ließ Thierry Henry seine Karriere ausklingen und ließ sich dabei nicht lumpen: Erzielte in 122 MLS-Partien immerhin 51 Tore, bereitete 35 weitere vor. © getty 11/13 Jonatan Soriano (Stürmer): Wohl der beste Torjäger der Red-Bull-Geschichte. Traf in 202 Spielen für die Salzburger 172 (!) Mal, bereitete 72 weitere vor. In der ewigen EL-Torschützenliste auf Rang sieben mit 15 Toren und heute in Girona unter Vertrag. © getty 12/13 Timo Werner (Stürmer): Der Nationalspieler ist oft ein Reibebaum für Fans, aber auch Torgarant: Erzielte seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart nach Leipzig schon über 60 Tore und wird immer wieder mit einem Wechsel zu Bayern in Verbindung gebracht. © SPOX 13/13 So sieht die Top-11 der noch jungen Red-Bull-Geschichte dann aus - durchaus beeindruckend.

Ebenfalls kurzfristig in den Kader wurde Marco Friedl berufen. Teamchef Franco Foda holte den Profi von Werder Bremen als möglichen Ersatz für David Alaba, dessen Einsatz gegen Israel und Slowenien wegen eines Haarrisses in der Rippe fraglich ist.

Fix ausfallen werden neben Lainer auch Florian Grillitsch (Innenbandzerrung im Knie), Xaver Schlager (Knöchelbruch) und Philipp Lienhart (Schleudertrauma im Nackenbereich).