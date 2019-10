Nächste Verlängerung: Christian Ramsebner unterschreibt neues LASK-Arbeitspapier

Der LASK bastelt weiter munter an der Zukunft. Nachdem die Verträge von Reinhold Ranftl, Alexander Schlager, Emanuel Pogatetz und James Holland erst kürzlich langfristig verlängert wurden, gibt's mit Christian Ramsebner das nächste positive Signal aus der Stahlstadt. Der mit einem Sehnenriss weiterhin verletzte Innenverteidiger verlängert seinen Vertrag laut Sky Sport Austria um weitere drei Jahre.

Damit sendet der LASK auch ein schönes Zeichen an den 30-Jährigen. Ramsebner verletzte sich beim Champions-League-Qualifikations-Spiel gegen den FC Basel schon in Minute 17, riss sich eine Sehne im Oberschenkel. Bis Jahresende fällt der Publikumsliebling definitiv noch aus, danach will er aber wieder angreifen. Seit 2015 kickt Ramsebner in der oberösterreichischen Hauptstadt, kam von der Wiener Austria und begleitete den LASK von der Ersten Liga wieder zurück in die Bundesliga.