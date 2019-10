Auch GAK bemühte sich um Free Agent Stefan Stangl

Stefan Stangl könnte demnächst in die höchste österreichische Liga zurückkehren. Der 27-Jährige absolviert aktuell ein Probetraining beim SKN St. Pölten.

Stangl kam am Donnerstag beim Testspiel gegen den FC Blau Weiß Linz in der zweiten Halbzeit für die Niederösterreicher zum Einsatz. Vorerst wird Stangl weiter in St. Pölten trainieren, dann fällt eine Entscheidung.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dabei hätte Stangl auch nach Graz zurückkehren können. Wie die Krone berichtet, bemühte sich Zweitligist GAK um ein Engagement des ehemaligen Sturm-Kickers. Nun dürfte ein Transfer aber vom Tisch sein.

Stefan Stangl ist nach einem fünfmonatigen Intermezzo bei Slovan Bratislava nun seit Juli ohne Verein. Zuvor kickte der mittlerweile 27-Jährige bei Red Bull Salzburg, der Wiener Austria, Rapid Wien und Sturm Graz. In St. Pölten könnte der ehemalige Nationalspieler zurück in die Spur finden.