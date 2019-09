Wolfsberger AC-Austria Wien: Das Bundesliga-Spiel im TV, Livestream und Liveticker

Der RZ Pellets WAC empfängt heute (17 Uhr, im LIVETICKER) zuhause den FK Austria Wien aus der Hauptstadt. Dabei kommt es zum Wiedersehen von Austrias Neo-Coach Christian Ilzer, der auf eine erfolgreiche Zeit bei den Kärntnern zurückblicken kann. Für die Wolfsberger ist das Spiel gegen die Austria außerdem der letzte Härtetest vor dem kommenden Europa-League-Kracher gegen Borussia Mönchengladbach nächsten Donnerstag. SPOX zeigt, wo man WAC gegen Austria live sehen und mitverfolgen kann.

Christian Ilzer steht mit seiner Wiener Austria noch in der Findungsphase und muss nach der Derby-Niederlage gegen Rapid wieder punkten. "Beim WAC wäre es unkomplizierter", so der Austria Coach. Der Wolfsberger AC knüpft hingegen nahtlos an seine Leistungen der letzten Saison an und liegt mit 13 Zählern auf dem dritten Tabellenplatz. Gelingt es dem Austria-Coach, seine alte Mannschaft zu entschlüsseln?

Wolfsberger AC - Austria Wien: Die möglichen Aufstellungen

WAC: Kofler - Schmitz, Rnic, Sollbauer, Novak - Liendl, Ritzmaier, Leitgeb, Schmid - Niangbo, Weissman

Austria: Lucic- Cavlan, Palmer-Brown, Maudo, Klein- Jeggo, Serbest, Grünwald - Prokop, Monschein, Edomwonyi

WAC gegen Austria: Hier kann man das Spiel im Livestream und TV sehen

Die Partie wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen und läuft ab 16.30 Uhr als spätestes Sonntagsspiel auf Sky Sport Austria 1. Ankick ist eine halbe Stunde später um 17:00 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Martin Konrad.

LIVETICKER: WAC - Austria live

Ohne Sky-Abo kann man das Spiel ebenso live auf unserem LIVETICKER verfolgen.

