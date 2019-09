TSV Hartberg verpflichtet Ex-WAC-Spieler Sandro Gotal aus Litauen

Der TSV Hartberg gab am heutigen Mittwoch eine weitere Verstärkung für die Offensive bekannt. Der in der Offensive variabel einsetzbare Sandro Gotal kommt von FK Suduva Marijampole, dem Tabellenzweiten aus Litauen und verstärkt die Steirer.

Sandro Gotal kam in der Bundesliga auf 25 Einsätze für den WAC, ehe er über Hajduk Split, den FC St. Gallen und weitere Stationen in Polen, Israel, Kroatien, Weißrussland und zuletzt Litauen einiges an Auslands-Erfahrung sammelte.

Nun kehrte der 28-Jährige nach Österreich zurück und schloss sich bis 31. Mai 2020 dem TSV Hartberg an, wo er die dünne Offensiv-Reihe rund um Dario Tadic verstärken soll. Bei all seinen Stationen konnte der 1,85-Meter große Stürmer für Tore sorgen.

Dementsprechend froh zeigt sich Sportdirektor Erich Korherr über den ablösefreien Transfer: "Wir sind froh unsere Offensive verstärkt zu haben. Dadurch können wir variabler agieren. Mit Sandro Gotal haben wir viel Erfahrung und Qualität dazugewonnen. Gotal hat auch in Österreich schon seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Wir sind überzeugt, dass er uns weiterhelfen kann. Damit ist unser Sommer-Transferprogramm abgeschlossen."