SV Mattersburg - Sturm Graz: Das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen

Der SV Mattersburg hat heute im Pappelstadion den SK Sturm Graz zu Gast. Die Burgenländer sind noch auf der Suche nach ihrer Form, verloren ihre letzten drei Spiele allesamt. Auch bei Sturm Graz ist noch etwas Sand im Getriebe und verloren ebenso ihre letzten zwei Spiele. Für beide Klubs wären daher drei Punkte dringend nötig, um seine Vereinsziele zu erreichen. SPOX sagt, wo man die Partie im Fernsehen und Livestream verfolgen kann.

"Wir haben eine Riesenchance ausgelassen, an die Top sechs anzuschließen", haderte Mattersburg-Trainer Franz Ponweiser nach der 0:2 Niederlage gegen Auftsteiger WSG Tirol. Mit sechs Punkten in sieben Spielen, müssen die Burgenländer gegen Sturm noch eine Schaufel zulegen, denn die Grazer stehen vor allem hinten mit Spendlhofer, Avlonitis und Co. felsenfest. Erst fünf Gegentore kassierte man diese Saison, nur der LASK hat weniger.

Mattersburg - Sturm: Mögliche Aufstellung

Mattersburg: Kuster - Salomon, Malic, Mahrer, Lercher - Erhardt - Gruber, Kuen, Jano, Miesenböck - Kvasina

Ersatz: Casali - Hart, Rath, Schimandl, Halper, Olatunji, Bürger

Es fehlen: Pusic (Knieprobleme/Arthroskopie steht bevor), Höller (Knie- und Knöchelverletzung)

Sturm: Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Spendlhofer, Schrammel - Dominguez, Ljubic - Hierländer/Despodow, Kiteishvili, Röcher - Balaj

Ersatz: Schützenauer - Donkor, Koch, Huspek, Lema, Jantscher, Hierländer/Despodow

Schiedsrichter: Spurny

SV Mattersburg - SK Sturm Graz: Wo wird das Spiel übertragen?

Der Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte für die österreichische Bundesliga erhalten. Das Spiel läuft ab 16 Uhr als Einzeloption in voller Länge auf Sky Sport Austria 3 HD und in der Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD. Im Free-TV wird die Partie hingegen nicht übertragen.

Mattersburg - Sturm Graz: Bundesliga im Liveticker

Alternativ kann das Spiel auch auf unserem LIVETICKER ab dem Ankick um 17 Uhr verfolgt werden.

Bundesliga, 8. Runde: Die Begegnungen im Überblick