Slapstick-Derby: SK Rapid Wien feiert Sieg über FK Austria Wien

Mit einem 3:1-(1:1)-Auswärtssieg im 329. Wiener Derby hat sich Rapid am Sonntag die Vorherrschaft in der Bundeshauptstadt zurückgeholt. Achteinhalb Monate nach der bitteren 1:6-Niederlage in Favoriten rehabilitierte sich Grün-Weiß und hielt in der Tabelle Anschluss an die Teams im oberen Bereich. Für die Austria hingegen ist der Fehlstart mit nur fünf Punkten aus sechs Spielen Gewissheit.

Rapids Thomas Murg (7.) bzw. "Veilchen" Christoph Monschein (10.) nach jeweils eklatanten Defensivschnitzern trafen bald nach Anpfiff, den vorentscheidenden Treffer zum durchaus verdienten Erfolg im ersten Derby dieses Kalenderjahres besorgte vor 14.615 Zuschauern Taxiarchis Fountas (51.). Die Austria hatte dem zweiten Gegentreffer nur wenig entgegenzusetzen und kassierte in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Aliou Badji auch noch ein drittes Tor (94.). Nach der dritten Saisonniederlage findet sich das Team von Neo-Coach Christian Ilzer nur auf Platz acht wieder. Rapid hat als Sechster fünf Zähler mehr, drei fehlen auf den zweitplatzierten LASK.

SK Rapid Wien: Didi Kühbauer wirft 18-Jährigen ins kalte Wasser

Rapid-Coach Dietmar Kühbauer hatte im Vergleich zum 1:2 gegen den LASK sechs Änderungen vorgenommen. Durchaus erwartet stand der japanische Stürmer Koya Kitagawa erstmals in der Startelf, überraschend hingegen kam das Profidebüt von Dalibor Velimirovic. Der 18-jährige, der auch für die Amateure erst elf Partien absolviert hat, lieferte schließlich im defensiven Mittelfeld eine tadellose Vorstellung ab.

329. Wiener Derby: Die Noten für FK Austria Wien und SK Rapid Wien © GEPA 1/24 Ein fußballerischer Leckerbissen war's zwar nicht, dennoch bekamen die Zuseher im 329. Wiener Derby zwischen der Austria und Rapid Entertainment pur geboten. Rapid schlug die Austria mit 3:1. SPOX benotet die Leistung der beiden Mannschaften. © GEPA 2/24 Ivan Lucic (Note= 3): Schwierig zu beurteilen. War bei den Gegentreffern machtlos, musste ansonsten auch nur zwei Mal eingreifen. © GEPA 3/24 Stephan Zwierschitz (Note= 4): Auf der ungewohnten linken Seite hatte der Ex-Admiraner defensiv gehörig Probleme mit Gegenspieler Auer, wechselte danach in die Innenverteidigung. © GEPA 4/24 Johannes Handl (Note= 3): Bildete zum ersten Mal mit Kollegen Jarjue die Innenverteidigung. Der 21-Jährige schien zwar nervös, hatte aber die meisten Tackles und gewann 100% seiner Zweikämpfe. © GEPA 5/24 Maudo Jarjue (Note= 5): Gab aufgrund violetten Verletzungssorgen den Abwehrchef und patzte gewaltig beim Rapidler Führungstreffer. Auch abgesehen davon sehr unsicher und überfordert. Wurde schon nach 40 Minuten ausgewechselt. © GEPA 6/24 Caner Cavlan (Note= 4): Hatte die meisten Ballverluste aller Austrianer (26), defensiv teilweise überfordert, fabrizierte auch vor dem 1:2 einen entscheidenden Fehler. © GEPA 7/24 Florian Klein (Note= 3): In der Grundausrichtung offensiver als gewohnt, wirklich auffällig war der Routinier aber nicht. Von ihm darf man mehr erwarten. © GEPA 8/24 Tarkan Serbest (Note= 2-): Zeigte sich gegenüber den letzten Wochen stark verbessert. Zweikampfstärker als Kollege Jeggo, machte in der Schlussphase Edomwonyi Platz. © GEPA 9/24 James Jeggo (Note= 3): Der Australier wurde rechtzeitig fit und ersetzte Thomas Ebner. Solide Leistung, bemüht, auch in die Offensive zu gehen. © GEPA 10/24 Max Sax (Note= 3): Bekam den Vorzug gegenüber Dominik Fitz und sollte Kollegen Monschein mit Pässen füttern. Konnte seine technischen Vorzügen nicht wirklich ausspielen, ist noch nicht in Topform. © GEPA 11/24 Alexander Grünwald (Note= 3-): Der Kapitän der Austria sollte die zentrale Figur im Veilchen-Offensivspiel sein, dies gelang nicht wirklich. Spielerisch kann man einfach mehr von ihm erwarten. © GEPA 12/24 Christoph Monschein (Note= 2): War bei Barac’ Slapstick-Einlage zum Ausgleichstreffer hellwach, hatte auch sonst viel Spaß mit dem Rapid-Verteidiger. Äußerst motiviert und aktiv. © GEPA 13/24 Tobias Knoflach (Note= 2): Hatte beim ersten Gegentor keine Chance, zeigte zwar technische Unzulänglichkeiten beim Spiel mit dem Ball, parierte aber des Öfteren in höchster Not. © GEPA 14/24 Stephan Auer (Note= 1): Bärenstarke Leistung des Rapid-Rechtsverteidigers. Hatte in der Vorbereitung zum 2:1 Glück, dass sein Handspiel nicht geahndet wurde. © GEPA 15/24 Christopher Dibon (Note= 2): Solide Vorstellung des 28-Jährigen, wenig Ballverluste, versuchte die Rapidler Hintermannschaft zu dirigieren. © GEPA 16/24 Mateo Barac (Note= 4): Bei den Fans schon länger in Ungnade gefallen, konnte Barac nicht wirklich überzeugen. Der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer resultierte aus einem haarsträubenden Fehler. Danach besser, aber sowas darf nicht passieren. © GEPA 17/24 Dalibor Velimirovic (Note= 1): Die größte Überraschung. Der 18-Jährige wurde von Kühbauer ins kalte Wasser geworfen, bildete mit Schwab das defensive Mittelfeld und machte seine Sache sehr gut. © GEPA 18/24 Max Ullmann (Note= 3): Aggressiv und mutig, im Zusammenspiel mit Vordermann Schobesberger. Dennoch noch Abstimmungsschwierigkeiten, ist noch nicht ganz in seiner LASK-Form. © GEPA 19/24 Stefan Schwab (Note= 3): Spielte die meisten Pässe aller Rapidler in der gegnerischen Hälfte, versuchte das Heft in die Hand zu nehmen. Sehr motiviert, wenngleich nicht alles gelang. © GEPA 20/24 Thomas Murg (Note= 2): Der in Deutschland begehrte Dribblanski nutzte Jarjues Lapsus perfekt und erzielte das erste Tor. Danach durchaus engagiert, ballsicher und aktiv. © GEPA 21/24 Philipp Schobesberger (Note= 2): Sehr aktiv und dynamisch, schlug viele Flanken. Hatte in Minute 75 den Entscheidungstreffer am Fuß. © GEPA 22/24 Taxiarchis Fountas (Note= 2): Hatte bei einem Stangen-Kopfball in der ersten Hälfte Pech, beim Tor zum 2:1 in der zweiten Halbzeit dafür umso mehr Glück. Ein Aktivposten, wenngleich nicht alles gelang. © GEPA 23/24 Koya Kitagawa (Note= 3): War bei seinem Startelf-Debüt äußerst isoliert, hatte die wenigsten Ballaktionen aller Rapidler. Richtig integriert ist der Japaner noch nicht. Der Assist zum 2:1 war allerdings sehr wichtig. © GEPA 24/24 Aliou Badji: für eine Benotung zwar zu kurz eingesetzt, sein Siegtreffer zum 3:1 soll dennoch nicht unerwähnt bleiben.

Kühbauers Team startete besser und profitierte bald vom ersten folgenschweren Patzer des Gegners: Nachdem Maximilian Sax den Ball in der Vorwärtsbewegung an Stefan Schwab verloren hatte, verstolperte Jarjue eine Flanke von Philipp Schobesberger, Murg sagte aus wenigen Metern "danke". Das Momentum wäre aufseiten der Gäste gewesen, die aber leisteten sich nur wenig später einen Selbstfaller, konkret einen haarsträubenden Rückpass von Mateo Barac, der schon im Derby im Dezember ein Unsicherheitsfaktor gewesen war. Monschein holte sich den Rückpass des Kroaten, umkurvte Goalie Tobias Knoflach und schoss von der rechten Seite ein.

Aliou Badji macht den Deckel drauf

Die intensive, schnelle, aber qualitativ durchschnittliche Partie auf ebenso mäßigem Terrain hatte in den folgenden 20 Minuten so gut wie keine Torchancen zu bieten, dafür brachte die Schlussviertelstunde vor der Pause einige gute Möglichkeiten. Schobesberger verpasste nach einer von Jarjue schlecht geklärten und hoch aufspringenden Hereingabe das Tor (34.), dann köpfelte Fountas an die Stange (35.), und Murg traf nach Vorarbeit Kitagawas das Außennetz (43.). Da hatte Ilzer bereits den von der Rolle befindlichen Jarjue durch Dominik Prokop ersetzt (39.) und auf eine Viererkette umgestellt. Sein Team war davor durch zwei Hereingaben Florian Kleins gefährlich geworden: Einmal klärte Knoflach vor Monschein (36.), dann kam Sax nur Zentimeter zu spät (39.).

Rapid holte sich bald nach Wiederbeginn den Vorteil zurück, Goalie Ivan Lucic war beim abgefälschten Fountas-Schuss ohne Chance. Dass Assistgeber Stephan Auer das Spielgerät beim Ballgewinn mit der Hand berührt hatte, blieb ein Schönheitsfehler. Abgesehen von einem Freistoß Alexander Grünwalds, den Knoflach über die Latte drehte (54.) und einem Monschein-Schuss nach Konter, den ebenfalls Rapids Schussmann partierte (59.), fand die Austria darauf keine brauchbare Antwort.

Rapid hatte das Geschehen unter Kontrolle, nur ein Eckball von Caner Cavlan, den Auer auf der Linie klärte, trübte dieses Bild (73.). Die Gäste blieben gefährlicher. Schobesberger legte den Ball nach schöner Vorarbeit am langen Eck vorbei (76.), später zielte Badji zu zentral auf Lucic (82.). Gut zehn Minuten später machte der Senegalese dann sein erstes Saisontor doch noch perfekt.

