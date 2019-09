SK Sturms Nestor El Maestro: "Bin der Trainer, der sich am wenigsten über Schiedsrichter äußert"

Vor dem heutigen Spiel des SK Sturm Graz gegen Schlusslicht Admira (ab 14:30 im LIVETICKER) lässt Sturms Coach Nestor El Maestro bei der Pressekonferenz einen interessanten Sager vom Stapel.

So meint der 36-Jährige, er sei der Coach, der sich am wenigsten aller Bundesliga-Trainer zu Schiedsrichter äußern würde: "Ich zum Beispiel habe noch keine Schiedsrichterentscheidung nach dem Spiel im Fernsehen angesehen. Ich lehne das immer ab."

Nestor El Maestro hat Lehren aus Wutanfall gezogen

Zwar lehnt El Maestro das Videostudium der Unparteiischen ab, recht gut sind allerdings noch die Erinnerungen an letzte Woche im kollektiven Fußballfanhirn verankert, als der Sturm-Coach dem Schiedsrichter nach dem Spiel gegen Mattersburg den Ball aus den Händen drosch und das Mobiliar im Spielertunnel der Grazer wutentbrannt durch die Gegend warf. Auch das Interview nach dem Spiel inklusive seiner Aussagen ("Ich weiß nicht, wo ich hier gelandet bin", "Am liebsten würde ich jetzt nach hause gehen und Urlaub machen") geht wohl in die Bundesliga-Geschichte ein.

Doch El Maestro habe aus dem Ausraster "seine Lehren gezogen", wie er beteuert. Ein derartiger emotionaler Ausbruch soll ihm nicht mehr passieren.

