SK-Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic bestätigt Interesse an Husein Balic

Unmittelbar vor Ende der Transferzeit bemühte sich der SK Rapid um eine Verpflichtung des U21-Nationalspielers Husein Balic. Der Transfer scheiterte schließlich, offenbar konnten sich die Hütteldorfer nicht mit dem SKN St. Pölten einigen.

Nun sagt Sportdirektor Zoran Barisic zum Kurier: "Er ist ein sehr interessanter, schneller Spieler mit großem Potenzial, den Didi Kühbauer aus St. Pölten sehr gut kennt und der bei der U-21-EM aufgezeigt hat. Aber zu Details über eine mögliche Verpflichtung äußere ich mich natürlich nicht."

Balic machte bei der U21-Europameisterschaft in Italien mit guten Leistungen auf sich aufmerksam, in 49 Bundesliga-Partien für den SKN St. Pölten sammelte er neun Scorerpunkte. Der 23-Jährige steht in Niederösterreich noch bis Saisonende unter Vertrag. Im Sommer wäre der Linzer somit ablösefrei zu haben.