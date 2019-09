SCR Altach präsentiert neuen Sportdirektor Christian Möckel

Der Deutsche Christian Möckel übernimmt das Amt des Sportdirektors beim österreichischen Fußball-Bundesligisten SCR Altach.

Wie die Vorarlberger am Sonntag bekanntgaben, tritt der 46-Jährige den Job offiziell am 1. November an, sein Vertrag läuft bis Sommer 2021.

Kogler, Kurz & Co.: Die Lieblings-Klubs der Spitzenpolitiker © GEPA 1/17 Am Sonntag wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Wir haben die heimischen Spitzenpolitiker gefragt, welche Fußballvereine sie unterstützen. Die Antworten. © Meinl-Reisinger/Simon Tartarotti 2/17 Beate Meinl-Reisinger (NEOS): Bei der Nationalratswahl am Sonntag tritt Meinl-Reisinger als Spitzenkandidatin für die NEOS an, wo sie das Ergebnis von 2017 toppen will (5,3 Prozent). Auf SPOX-Nachfrage outet sich die Wienerin als SK-Rapid-Fan. © Werner Kogler/Facebook 3/17 Werner Kogler (Die Grünen): Der Spitzenkandidat der Grünen steht auf seinen Heimatverein Sturm. Wo er sogar bis zur U21 kickte. Zum ORF sagt er: "Ich bin bei Sturm nur mitgelaufen und war eher ein Beiwagerl. Das war keine große Karriere." © Pamela Rendi-Wagner/Facebook 4/17 Pamela Rendi-Wagner (SPÖ): Die Spitzenkandidatin der SPÖ supportet zwar keinen speziellen Verein, feuert aber leidenschaftlich das österreichische Frauen-Nationalteam an, wie sie zu SPOX sagt. © GEPA 5/17 Sebastian Kurz (ÖVP): Altkanzler Kurz beschreibt sich auf SPOX-Nachfrage als Fan des Ballsports und verfolgt die Nationalmannschaft. "Persönlich nehme ich aber lieber den Tennisball in die Hand." © GEPA 6/17 Peter Pilz (JETZT): Der ehemalige Grün-Politiker und aktuelle JETZT-Spitzenkandidat Peter Pilz ist nicht nur einfacher Rapid-Fan, sondern auch noch Mitglied im Vereins-Kuratorium. © GEPA 7/17 Alexander Van der Bellen (Bundespräsident): Eine Vereinszugehörigkeit ist beim Bundespräsidenten nicht bekannt. Ganz diplomatisch verfolgt er aber regelmäßig das Nationalteam im Stadion und besuchte auch das Trainingscamp vor dem Israel-Duell. © GEPA 8/17 Hans-Peter Doskozil (SPÖ): Der Landeshauptmann des Burgenlands hält es im Fußball mit den Farben grün und weiß: Er sitzt sogar im Beirat der Rapid-GmbH, sein Mandat ist aktuell aber aufgrund eines Streits des Landes mit Investor Tojner ruhend gestellt. © GEPA 9/17 Jörg Leichtfried (SPÖ): Der Nationalratsabgeordnete und stellvertretende Klubobmann der SPÖ macht auf Twitter überhaupt kein Geheimnis daraus: Er ist glühender Sturm-Anhänger. © GEPA 10/17 Eine Antwort der Pressestelle der FPÖ auf unsere Anfrage blieb bis zum jetzigen Zeitpunkt leider aus. © GEPA 11/17 Irmgard Griss (NEOS): Die Nationalratsabgeordnete der NEOS, einst Kandidatin bei der Bundespräsidenten-Wahl, supportet die österreichische Frauen-Nationalmannschaft. © GEPA 12/17 Michael Ludgwig (SPÖ): Der Vorsitzende der Wiener SPÖ ist weder Rapid, noch Austria-Fan. Der 58-Jährige hält dem FAC aus seinem Heimatbezirk Floridsdorf die Daumen. © GEPA 13/17 Michael Häupl (SPÖ): Zwischen 1995 und 2018 war Michael Häupl Bürgermeister Wiens. Noch länger ist er bekennender Austria Wien-Fan und regelmäßig im Stadion. © GEPA 14/17 Wolfgang Sobotka (ÖVP): Der einstige Innenminister ist zwar Niederösterreicher, auf nationaler Ebene drückt er aber der Wiener Austria die Daumen. © GEPA 15/17 Heinz-Christian Strache (FPÖ): Der ehemalige Vizekanzler drückt nicht etwa UD Ibiza die Daumen, sondern ist Fan des SK Rapid. Absolvierte in seiner Jugend ein Probetraining bei der Wiener Austria. © GEPA 16/17 Christian Kern: Altkanzker Christian Kern ist bekennender Austrianer. Auf die Frage, ob man ihn auch als Rapidler wählen könne, bewies er im Standard Schmäh: "Ich bin für die Trennung von Staat und Religion. Deshalb hoffe ich doch sehr." © GEPA 17/17 Matthias Strolz: Der einstige Spitzenkandidat der NEOS hat einen ganz besonderen Lieblingsklub: Den FC Klostertal aus seiner Heimat Vorarlberg. Gefolgt vom SK Rapid.

Der Nachfolger von Georg Zellhofer arbeitete bisher unter anderem im Scouting- und Management-Bereich bei TSG Hoffenheim und 1. FC Nürnberg, zuletzt war er von 2015 bis 2017 als Sportlicher Leiter bei Hannover 96 tätig. Altach-Präsident Peter Pfanner bezeichnete Möckel in einer Aussendung als "sehr erfahrenen Experten. Wir sind überzeugt, dass er als Persönlichkeit sehr gut zu unserem Verein passt."

Bundesliga, 9. Runde: Die Begegnungen im Überblick