Red Bull Salzburg in der Youth League gegen Genk mit 1:1

Der Fußball-Nachwuchs von Red Bull Salzburg ist mit einem 1:1 gegen KRC Genk in die UEFA-Youth-League gestartet. Karim Adeyemi (32.) brachte die "Jungbullen" in der Grödiger Untersberg-Arena in Front, Siebe Vandermeulen (80./Elfmeter) sicherte den Belgiern noch einen Punktgewinn.

Da sich auch Napoli und Liverpool 1:1 trennten, sind in der Gruppe E nach dem ersten Spieltag alle Teams gleichauf.

Die Youth League ist das Nachwuchspendant zur Champions League, in die Salzburg am (heutigen) Dienstagabend startet. Auch da ist Genk der Gegner. (Alle Infos zur Partie)

Red Bull Salzburg - KRC Genk 1:1 (1:0)

Tore: Adeyemi (32.) bzw. Vandermeulen (80./Elfmeter)

SSC Napoli - Liverpool 1:1 (1:0)

Tore: Mancino (29.) bzw. Stewart (86.)

Modus: Die Gruppensieger qualifizieren sich fix fürs Achtelfinale, die Gruppenzweiten müssen ins Play-off.