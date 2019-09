Red Bull Salzburg - TSV Hartberg: Bundesliga heute live im Livestream, Liveticker & TV sehen

Der FC Red Bull Salzburg marschiert weiterhin durch diese Bundesliga-Saison, hält bislang bei sechs Siegen am Stück, in denen man gerade einmal vier Tore kassiert hat. Am heutigen Samstag (17 Uhr im LIVETICKER) geht es gegen den TSV Hartberg. SPOX erklärt, wo das Match im Livestream & TV zu sehen ist.

Mit Erfolgen gegen Sturm und Austria, sowie überzeugenden Siegen gegen die Admira oder St. Pölten, hat sich Hartberg eine gute Ausgangslage für die Saison gebaut. Damit kann man wohl auch diese erwartbare (hohe) Niederlage gegen Red Bull Salzburg hinnehmen, die vollkommen ohne Probleme in die Saison gestartet sind und weiterhin außer Konkurrenz agieren.

Red Bull Salzburg - TSV Hartberg: Livestream & TV-Übertragung

Sky hat die Rechte der österreichischen Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele in voller Länge, so auch jenes Match zwischen Salzburg und Hartberg. Die Übertragung am Sonntag startet um 16:00 Uhr, Ankick ist um 17:00 Uhr. Auf Sky Sport Austria 1 läuft die Konferenz, aus Sky Sport Austria 3 Salzburg vs. Hartberg im Einzelspiel - kommentiert von Charly Leitner.

Über den Streaming-Dienst Sky Go zeigt Sky das Match auch im Livestream, dazu benötigt es aber ein kostenpflichtiges Abo.

LIVETICKER: Salzburg vs. Hartberg zum Mitlesen

SPOX begleitet alle Spiele der österreichischen Bundesliga im Liveticker. Zur ausführlichen Berichterstattung für das Match zwischen dem österreichischen Serienmeister und dem Abstiegskandidaten geht's hier.

Salzburg gegen Hartberg: Die möglichen Aufstellungen

Salzburg: Stankovic - Ramalho, Vallci, Wöber - Ulmer, Bernede, Junuzovic, Ashimeru, Farkas - Hwang, Haaland

Hartberg: Swete - Klem, Luckeneder, Huber, Lienhart - Cancola, Nimaga - Ostrak, Rep, Rakowitz - Tadic

