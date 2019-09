Red Bull Salzburg - FK Austria Wien heute live: Bundesliga im TV, Livestream & Liveticker

Red Bull Salzburg gegen die Wiener Austria (17:00 Uhr, hier geht's zum Liveticker), das klingt eigentlich nach einem echten Schlager. Doch diesmal könnte die Partie sehr einseitig werden, denn die Wiener stecken in einer tiefen Krise, während die Salzburger von einem Sieg zum nächsten eilen. SPOX verrät, wo das Spiel im TV und via Livestream zu sehen ist.

Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein. Während der Meister überhaupt erst einmal nicht als Sieger vom Platz ging, blickt die Austria auf erst zwei Siege zurück. Die Bullen haben zwar harte 120 Minuten im ÖFB-Cup hinter und obendrein ein hartes Spiel in der Champions League gegen den amtierenden CL-Sieger FC Liverpool vor sich, doch der Kader strotzt nur so vor Qualität. Vor allem das Um und Auf der Offensive Erling Braut Haaland wird nach seiner Verkühlung am Wochenende wieder voll fit sein.

Bei der Austria ist zudem ausgerechnet die Defensive der wunde Punkt, wie die fünf Gegentore im Cup gegen WSG Tirol zeigen. Stürmer Christoph Monschein ist zwar in überragender Form, doch er allein wird es gegen Salzburg nicht richten können. Die Austria wird eine mannschaftlich geschlossene Leistung benötigen, um Punkte aus Wals-Siezenheim mitnehmen zu können.

© GEPA

Red Bull Salzburg - FK Austria Wien: Mögliche Aufstellungen

Salzburg: Stankovic - Wöber, Vallci, Ramalho, Farkas - Koita, Mwepu, Camara, Okugawa - Haaland, Hwang

Austria: Lucic - Cavlan, Palmer-Brown, Serbest, Handl, Klein - Jeggo, Grünwald, Demaku - Turgeman, Monschein

Stürmer Haaland und Monschein im Vergleich

Spieler Spiele Tore Vorlagen Min./Tor Erling Haaland 8 11 5 54 Christoph Monschein 8 7 4 101

Salzburg - Austria: Hier wird das Spiel im TV übertragen

Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen, denn Sky hält die Rechte zur österreichischen Bundesliga. Die Übertragung beginnt mit der gesamten Konferenz um 16 Uhr, geleitet von Moderator Thomas Trukesitz und den Experten Alfred Tatar und Manuel Ortlechner. Das Einzelspiel ist über Sky Sport Austria 2 zu verfolgen und wird von Guido Friedrich kommentiert.

Auch via Sky Go ist das Spiel zu verfolgen, dafür braucht es aber ebenfalls ein Sky-Abo.

Red Bull Salzburg vs. Austria Wien: Das Spiel im LIVETICKER

SPOX bietet zu jedem Bundesliga-Spiel einen exklusiven SPOX-LIVETICKER und steht daher kurz vor dem Ankick um 17:00 Uhr auch für dieses Spiel zur Verfügung.

Bundesliga, 9. Runde: Die Begegnungen im Überblick