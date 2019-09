Red Bull Salzburg feiert klaren Testspielsieg gegen SV Ried

Der FC Red Bull Salzburg hat die Länderspielpause in der Bundesliga genutzt und ein Testspiel gegen die SV Ried bestritten. Gegen den Zweitligisten gewannen die Bullen klar mit 3:0 (1:0), schonten dabei aber so gut wie alle Stammspieler.

Kim brachte die Salzburger kurz vor der Pause in Führung, ehe Prass einen Freistoß aus dem Halbfeld aus rund 25 Metern direkt versenkte. Bekar sorgte in der 82. Minute für den Endstand.

"Es war heute ein richtig gutes Spiel, auch wenn wir einige Spieler vom FC Liefering dabei hatten - die Mischung am Platz war richtig gut", sagte Salzburg-Trainer Jesse Marsch. "Meine Mannschaft hat heute alles gegeben und eine unglaubliche Mentalität an den Tag gelegt. Für uns ist die Partie in Hinblick auf die nächsten Wochen sehr hilfreich gewesen."

"Ich bin heute sehr stolz auf die Leistung, die wir als Mannschaft über die gesamte Spieldauer gegen die SV Ried gezeigt haben. Wir haben richtig gut funktioniert. Es hat richtig Spaß gemacht", sagte Kapitän Patrick Farkas.

Takumi Minamino trifft für Japan

Salzburgs Stürmer Takumi Minamino war indessen für Japans Nationalmannschaft im Einsatz. Beim 2:0-Heimsieg gegen Paraguay stand er über die gesamte Distanz auf dem Feld und erzielte in der 30. Minute das zweite Tor der Hausherren.

Salzburg empfängt nach der Pause am 7. Spieltag der Bundesliga den TSV Hartberg, bevor zum ersten Mal die Champions-League-Hymne in der Red-Bull-Arena ertönt. Am 17. September kommt Genk in die Mozartstadt.

Alle Infos zur CL-Gruppenphase.

Red Bull Salzburg - SV Ried 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Kim (40.), 2:0 Prass (80.), 3:0 Bekar (82.)

Salzburg spielte mit: Coronel; Kristensen, Vallci, Van der Werff (60. Oroz), Farkas; Pokorny (46. Sucic), Seiwald; Kim, Okugawa (46. Kjaergaard); Luis Phelipe (46. Bekar), Adeyemi (60. Prass)

SKN St. Pölten - Juniors OÖ 1:0 (1:0)

Tor: Riski (37.)

SCR Altach - FC Vaduz 0:1 (0:0)

Tor: Lüchinger (70.)