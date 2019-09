Red Bull Salzburg: Antoine Bernede erlitt bei Cup-Fight gegen Rapid Schienbeinbruch

Der FC Red Bull Salzburg musste beim 2:1-Sieg nach Verlängerung im ÖFB-Cup gegen den SK Rapid einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Spielmacher Antoine Bernede verletzte sich in der ersten Halbzeit schwer, der Franzose erlitt einen Schienbeinbruch.

Dies bestätigten die Salzburger unmittelbar nach der Partie. Der 20-Jährige fällt damit nicht nur für das Champions-League-Spiel beim FC Liverpool, sondern auch für den restlichen Herbst aus.

"Ihm geht es gar nicht gut", sagte Kapitän Andreas Ulmer am Mittwochabend gegenüber SPOX. Bernede prallte nach rund einer Viertelstunde mit Stefan Schwab im Mittelfeld zusammen. Beide Spieler trafen sich gegenseitig mit dem Schienbein. Während es für Schwab mit einer Gelben Karte weiterging, musste Bernede ausgewechselt werden, Enock Mwepu ersetzte ihn. "Es ist natürlich schwierig, er hatte kaum eine Aufwärmphase. Er hat das dann sehr, sehr gut gemacht", sagte Ulmer.

"Das trübt natürlich unsere Stimmung heute", sagte Sportdirektor Christoph Freund nach der Partie in der Mixed Zone des Allianz Stadions. Neben Mwepu kam in dieser Saison auch Zlatko Junuzovic auf Bernedes Position zum Einsatz.

Während Bernede nach seinem Transfer im vergangenen Winter von Paris Saint-Germain im Frühjahr kaum zum Zug kam, verpasste er unter Jesse Marsch in dieser Saison keine einzige Partie.

Nach dem Cupspiel geht es für die Salzburger am kommenden Wochenende im Drei-Tages-Rhythmus in der Bundesliga gegen die Austria weiter. "Wir sind das aus den letzten Jahren gewohnt. Es macht Spaß, so viel zu spielen", sagte Ulmer.

ÖFB-Cup: Ergebnisse der 2. Runde