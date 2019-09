Österreich (ÖFB-Team) - Polen: EM-Qualifikation heute im Livestream, Free-TV & Liveticker

Am heutigen Montag (20:45 Uhr, hier im Liveticker) geht das Länderspiel-Doppel in die zweite Runde. Nach dem 6:0-Sieg gegen Lettland folgt nun das wohl schwierigste Spiel dieser EM-Quali auswärts in Polen. SPOX erklärt euch, wo das Spiel im TV, Livestream und Liveticker mitzuverfolgen ist.

Nach dem überzeugenden 6:0-Sieg gegen Lettland und dem Punktverlust der Polen gegen Slowenien, könnte Österreich mit drei Punkten im direkten Duell auf den ersten Platz der Tabelle springen. Durch das gleichzeitige, direkte Duell zwischen Israel und Slowenien, wird zudem mindestens ein direkter Konkurrent Punkte lassen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Österreich vs. Polen: Termin, Ankick, Stadion

Begegnung Nordmazedonien - Österreich Qualifikationsgruppe G Datum Mo., 09.09.2019 Ankick 20:45 Uhr Stadt Warschau Stadion PGE Narodowy

ÖFB-Team - Polen: Livestream, TV-Sender zur Übertragung

Der ORF zeigt die EM-Qualifikation live im österreichischen Fernsehen, ab 20:15 Uhr beginnt die Übertragung. In Deutschland, Österreich und der Schweiz überträgt der Online-Streamingdienst DAZN die Partie im LIVESTREAM.

DAZN zeigt alle Länderspiele aus der EM-Qualifikation 2020 und der WM-Qualifikation 2022 live, den Großteil davon exklusiv.

Außerdem zeigt der ORF das Länderspiel in der TVthek live.

© GEPA

Österreich - Polen: Mögliche Aufstellung

Österreich: Stankovic - Ulmer, Hinteregger, Dragovic, Lainer - Alaba, Baumgartlinger, Laimer, Lazaro - Sabitzer, Arnautovic

Polen: Fabianski - Bereszynski, Bednarek, Glik, Kedziora - Grosicki, Krychowiak, Klich, Zielinski - Piatek, Lewandowski

Nationalmannschaft in der EM-Quali: Wo gibt's einen Liveticker?

SPOX tickert alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft live mit. Zum Spiel gegen Polen geht's hier entlang!

EM-Quali, Tabelle in ÖFB-Gruppe G

Platz Team Sp S U N Diff Pkte 1 Polen 5 4 0 1 +6 12 2 Österreich 5 3 0 2 +7 9 3 Slowenien 5 2 2 1 +6 8 4 Israel 5 2 2 1 +1 8 5 Nordmazedonien 5 1 2 2 -2 5 6 Lettland 5 0 0 5 -16 0

Bisherigen Aufeinandertreffen mit Polen

Die Bilanz gegen Polen ist aus österreichischer Sicht leicht negativ. In zehn Spielen steht die ÖFB-Elf bei vier Siegen und fünf Niederlagen. Zudem gab es noch ein Remis, welches besonders in Erinnerung bleibt, war es doch der erste Punkt bei einer Europameisterschaft für Österreich - noch dazu im eigenen Land. Seit 1994 ist Österreich gegen Polen aber sieglos, zuletzt die 0:1-Niederlage in der EM-Quali.

Österreich in der EM-Quali: Spielplan und Gegner in Gruppe G