ÖFB-U21 schlägt Albanien 4:0 - Perfekter Start in EM-Qualifikation

Die österreichische U21-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation für die EURO 2021 einen perfekten Start hingelegt. Nach dem Auftakterfolg in Andorra gewann die Mannschaft von Trainer Werner Gregoritsch auch in Albanien klar mit 4:0 (2:0).

Marko Raguz agierte nach schöner Vorlage von Christoph Baumgartner vor dem gegnerischen Tor abgebrüht, für den LASK-Stürmer war es sein erstes Tor im U21-Team. Der im zentral offensiven Mittelfeld aufgebotene Baumgartner war auch an der Entstehung zum 2:0 beteiligt. Nach Pass des Hoffenheim-Legionärs traf Kelvin Arase die Stange, Lovric staubte ab.

Die auch nach dem vierten Gruppenspiel sieglosen Albaner ließen aber nicht locker. Österreich zeigte sich defensiv anfällig, die Abstimmung zwischen Mittelfeld und Abwehr stimmte nicht immer. In der ersten halben Stunde ergaben sich für die Hausherren durchaus Möglichkeiten, den Anschlusstreffer zu schaffen. Auch nach der Pause bauten die Albaner in einem Spiel zweier ebenbürtiger Mannschaften zunächst Druck auf. Die Österreicher mit Kevin Danso und Maximilian Wöber in der Innenverteidigung standen nun aber sicherer.

Werner Gregoritsch: "Ich bin sehr stolz"

Eine gute Konterchance ließ die in weiß spielende Gregoritsch-Elf noch ungenutzt, ehe sich Baumgartner belohnte. Der Spielgestalter attackierte Albaniens Verteidigung tief in der gegnerischen Spielhälfte erfolgreich und schloss kraftvoll ab. Eine Minute später sorgte Lovric mit einem harten, aber nicht geahndeten Zweikampf für eine weiteren Gegenstoß, der nun beim FC Lugano unter Vertrag stehende Ex-Sturm-Profi schloss nach Vorlage des eingewechselten Romano Schmid zum 4:0-Endstand ab.

"Ich bin sehr stolz, wie die Burschen und der Betreuerstab bei diesem Spiel und bei diesem Lehrgang gearbeitet haben. Da wächst wieder eine starke Truppe zusammen", sagte Trainer Gregoritsch nach der Partie. "Es macht mir eine große Freude, wie ich sehe, wie die Mannschaft auftritt, ohne vorher jemals zusammengespielt zu haben."

Österreich ist damit in sieben Auswärtsspielen in Folge ungeschlagen. Im zweiten Spiel der aktuellen EM-Quali gab es den zweiten Sieg. Damit übernehmen Österreichs Junioren auch die Führung in der Tabelle der Gruppe 3. Österreich hält mit sechs Zählern damit wie Kosovo beim Punktemaximum.

Weiter geht es für die neu formierte Nachwuchsauswahl am 11. Oktober in Ritzing gegen die Türkei, vier Tage später steht das Auswärtsspiel in England auf dem Programm.

© GEPA

Albanien U21 - Österreich U21: Aktueller Spielstand 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Raguz (6.), 0:2 Lovric (9.), 0:3 Baumgartner (71.), 0:4 Lovric (73.)

U21-EM-Qualifikation: Tabelle mit Österreich

Die neun Gruppensieger und der beste Zweite qualifizieren sich direkt für die EM. Die restlichen acht Zweiten spielen Play-off (November 2020) und ermitteln die weiteren vier Teilnehmer. Ungarn und Slowenien sind als Gastgeber fix qualifiziert. Die EM findet von 13. bis 27. Juni 2021 statt, erstmals gibt es 16 Teilnehmer (dadurch auch ein Viertelfinale)