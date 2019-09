ÖFB-Team-News - Martin Hinteregger entschuldigt sich für Fehlverhalten: "Grenze überschritten"

Martin Hinteregger hat sich am Mittwochvormittag für sein Fehlverhalten im Vorfeld des ÖFB-Länderspiels gegen Polen entschuldigt. Der Innenverteidiger war am Samstag vor dem Auswärtsspiel in der EM-Qualifikation verspätet im Teamquartier eingetroffen, wie der ÖFB bestätigte.

"Ich habe am Samstag meinen Geburtstag gefeiert und hier eine Grenze überschritten. Ich habe mich beim Trainer, bei der Mannschaft und dem Betreuerteam für mein Verhalten entschuldigt", wird Hinteregger in einer Aussendung des ÖFB zitiert.

Teamchef Franco Foda verteidigte die Vorgangsweise, Hinteregger auf die Bank zu setzen. "Aufgrund der Wichtigkeit des Spiels gegen Polen haben wir den Fokus voll auf das Sportliche gelegt und das Thema bewusst intern abgehandelt. Martin hat sein Fehlverhalten eingesehen und sich entschuldigt", sagte er.

Stefan Posch rutschte gegen Polen für Hinteregger in die Startelf und zeigte wie sein Innenverteidiger-Kollege Aleksandar Dragovic eine starke Vorstellung.

Erst im vergangenen Jänner sorgte Hinteregger für Aufsehen, als er seinen damaligen Trainer beim FC Augsburg, Manuel Baum, öffentlich kritisierte. Wenige Tage später wechselte er auf Leihbasis zu Eintracht Frankfurt, die Mannschaft von Adi Hütter verpflichtete den 41-fachen ÖFB-Teamspieler Anfang August auf fixer Basis bis Sommer 2024. Während eines Trainingscamps des FCA im Sommer tauchte ein Video auf, das Hinteregger im angeheiterten Zustand gemeinsam mit Kevin Danso auf einem Dorffest in Tirol zeigt.

No Hinti No Problem: Die Noten zu Polen gegen Österreich © GEPA 1/14 Die ÖFB-Elf dominierte nach Ansage im ausverkauften Nationalstadion in Warschau über weite Strecken ihren Gegner. Trotz überlegenen Spielanteilen konnte die Nationalelf abermals ihre gute Arbeit nicht in Tore ummünzen. Die Spieler in der Einzelkritik. © GEPA 2/14 Cican Stankovic (Note=2-): Längere Zeit nicht gefordert, dann aber mit einem Weltklasse-Reflex nach Glik-Kopfball zur Stelle. Zeigte in den letzten Minuten kleine Unsicherheiten. © GEPA 3/14 Stefan Lainer (Note=2-): Harmonierte am rechten Flügel mit Lazaro deutlich besser als seine Kollegen gegenüber und sorgte für gefährliche Zuspiele auf Arnautovic. Verlor bei Kontern seinen Gegenspieler mehrmals gefährlich, wurde aber nicht bestraft. © getty 4/14 Stefan Posch (Note=2+): Musste seine Brecher-Qualitäten eher selten zeigen, war dann aber stets zur Stelle. Wählte meist den Sicherheitspass, aber unaufgeregtes und daher solides Startelfdebüt. © GEPA 5/14 Aleksandar Dragovic (Note=1-): Ließ Lewandowski einmal im Konter gefährlich aufblitzen, "pickte" aber ansonsten am Topstürmer. Konnte von der linken Seite nicht so sehr seine Passstärke ausspielen. © GEPA 6/14 Andreas Ulmer (Note=3): Oldie Ulmer versuchte es vor allem mit Flanken aus dem Halbfeld auf Arnautovic. Der Linksverteidiger hätte eventuell im Angriff noch etwas mehr Breite geben können und blieb daher eher unnauffällig, im Guten wie im Schlechten. © GEPA 7/14 Julian Baumgartlinger (Note=2+): Dreh- und Angelpunkt im Spielaufbau. Musste defensiv oftmals weite Meter aufgrund der hohen Pressinglinie der Österreicher (und vor allem Laimer) zurücklegen. Dominierte das Mittelfeld. © GEPA 8/14 Konrad Laimer (Note=2): Konnte an seine Leistungen anbinden. Ließ sich in der ersten Hälfte öfters nach vorne locken, wodurch Kollege Baumgartlinger riesige Löcher stopfen musste. Mit Ball wieder einmal mit starkem vertikalen Spiel und Abschlussversuchen. © GEPA 9/14 Valentino Lazaro (Note=2+): Weitaus aktiver als Alaba auf der Gegenseite. Führte sein kombinatives Angriffsspiel äußerst ballsicher aus, ohne Kugel im Strafraum jedoch eher harmlos. © GEPA 10/14 Marcel Sabitzer (Note=2): Leitete gut das Spiel ins letzte Angriffsdrittel, startete zwei selbstbewusste Soli, blieb bei Kombinationen durch die Mitte aber meist bei Glik hängen. © GEPA 11/14 David Alaba (Note=2-): Viele Abschlüsse, viele Ballverluste. Agierte mehr auf der Zehnerposition im linken Halbfeld als auf dem Flügel, gelang dabei spielerisch nicht immer alles. © GEPA 12/14 Marko Arnautovic (Note=3): Starker Kopfball in der 10. Minute ans Lattenskreuz, hätte sich allein vor Fabianski zum Matchwinner machen können. War bemüht, ließ als Sturmspitze trotz viel Raum und Zeit die Kaltschnäuzigkeit im Sechzehner vermissen. © GEPA 13/14 Stefan Ilsanker (ohne Bewertung): Kam in der 77. Minute für Valentino Lazaro, ein weiteres glückliches Kopfballtor blieb aber leider aus. © GEPA 14/14 Michael Gregoritsch (ohne Bewertung): Wurde in der 89. Minute eingewechselt, konnte aber ebenso nicht für den lucky punch sorgen.

Martin Hinteregger: Leistungsdaten ÖFB-Team, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg