ÖFB-Cup: WSG Tirol deklassiert FK Austria Wien - LASK siegt ohne Probleme

Während der WSG Tirol der Wiener Austria erneut klar deren Grenzen aufzeigte (5:2), musste Sturm Graz gegen Austria Klagenfurt (2:2) in die Verlängerung. Der LASK siegte hingegen klar gegen die Wiener Viktoria (4:1).

Wie schon im ersten Spiel der neuen Bundesliga-Saison, war auch diesmal der WSG Tirol viel zu stark für die Wiener Austria, die immer weiter in die Krise schlittert.

Schon früh im Spiel hätten die Wattener hoch in Führung gehen müssen, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich drehte man einen Gang nach oben und spielte die Austria schwindelig. Star des Abends war Kelvin Yeboah, der gleich vier Treffer erzielte.

Der LASK hingegen gab sich keine Blöße und siegte gegen Toni Polsters Wiener Viktoria klar mit 4:1. Die Treffer erzielten Michorl (13.), Goiginger (46., 59.) und Raguz (74./E.) sowie Rotter für die Wiener.

Sturm Graz ging gegen den Außenseiter aus Klagenfurt sogar in Führung (Röcher/7.), bekam aber ausgerechnet kurz vor der Halbzeit den Ausgleich (Zubak/44.). Danach drängte die Austria auf die Führung und kam in der 76. Minute zum verdienten Treffer (Markoutz/E.). Kurz vor Schluss gelang aber Jakob Jantscher wiederum der Ausgleich (85.). In der Verlängerung erzielten die Grazer noch das dritte (Dominguez/101.) und vierte Tor (Ljubic/111.) und ziehen damit mit einem blauen Augen in die nächste Runde ein.

Gesammelten Ergebnisse:

WSG Tirol - FK Austria Wien 5:2 (2:1). Tore: Yeboah (10., 54., 58., 70.), Pranter (42.), bzw. Monschein (13., 87.)

Wiener Viktoria (RL Ost) - LASK 1:4 (0:1). Tore: Rotter (65.) bzw. Michorl (13.), Goiginger (46., 60.), Raguz (76.)

SK Austria Klagenfurt - SK Sturm Graz 2:4 n.V. (2:2, 1:1). Tore: Zubak (44.), Markoutz (76./Elfer) bzw. Röcher (6.), Jantscher (85./Elfer), Dominguez (100.), Ljubic (111.)

ATSV Wolfsberg (RL Mitte) - Wolfsberger AC 0:6 (0:2). Tore: Weissman (15., 29., 55.), Baumgartner (75.), Niangbo (83.), Schmerböck (86.)

WSC Hertha Wels (RL Mitte) - SCR Altach 1:4 (0:1). Tore: Poljanec (89.) bzw. Thurnwald (5.), Berisha (39.), Tartarotti (59.), Gschweidl (86.)

SK Vorwärts Steyr - SV Ried 3:4 (0:2). Tore: Bibaku (49.), Kirschner (71.), Prada (90.) bzw. Grüll (4.), Grubeck (15.), Ziegl (78.) Kerhe (95.)