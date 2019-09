ÖFB-Cup: Fans von Austria Lustenau schimpfen auf ORF

Die Fans der Austria Lustenau haben am Rande des ÖFB-Cupspiels gegen den FAC ihrem Unmut über die frühe Anstoßzeit kundgetan. Dabei griffen die Vorarlberger den ORF frontal an.

"FÜR FANGERECHTE ANSTOSSZEITEN - SCHEISS ORF", stand auf einem großen Transparent vor der Fantribüne der Lustenauer Kurve geschrieben. Das Spiel begann bereits um 16.30 Uhr und wird live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt.

Da nach der Partie im Ländle mit GAK - Wacker und SKN St. Pölten - SV Mattersburg zwei weitere Live-Spiele auf dem Programm stehen, wurde in Lustenau bereits am Nachmittag angepfiffen.

"Lustenau wurde auch der Termin um 20.45 Uhr angeboten", erklärte Kommentator Thomas König während der Partie. "Das Stadion muss aber um 22 Uhr zugesperrt werden. Das sollten die Lustenauer Fans eigentlich wissen."

Eine Anrainerin klagte im Sommer vor zwei Jahren am Landesgericht Feldkirch gegen die Marktgemeinde Lustenau, dem Besitzer des Stadions, sowie gegen die Austria. Sie fühlte sich vom Flutlicht und den Lautsprecherdurchsagen an den Freitagabenden, an denen Lustenau die Heimspiele bestritt, belästigt. Sie forderte eine Einhaltung der Nachtruhe um spätestens 22 Uhr.

Das Cup-Spiel gegen den FAC fand vor wenigen hundert Zuschauern statt.

