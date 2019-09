LASK vs. Red Bull Salzburg: Bundesliga Österreich heute im Livestream, im TV und im Liveticker

Es ist das beste, was Österreichs Bundesliga derzeit zu bieten hat. Die achte Runde wartet am Sonntag (17.00 Uhr im LIVETICKER auf SPOX) mit dem Schlager LASK - Salzburg auf, der ganz im Zeichen der erfolgreichen Europacupauftritte steht.

Während Red Bull Salzburg den Kontrahenten aus Genk, seines Zeichens immerhin belgischer Meister, mit 6:2 demütigte, gewann der LASK zuhause 1:0 gegen Rosenborg Trondheim. Eine utopische Europacup-Woche wird daher mit dem Spitzenspiel zwischen den Oberösterreichern und Salzburg beschlossen. Salzburg-Trainer Jesse Marsch hofft auf einen Einsatz von Stürmer-Juwel Haaland, der in den letzten Tagen mit einer fiebrigen Verkühlung zu kämpfen hatte.

Marsch machte sich um seine Offensive keine Sorgen. "Wir haben vorne so viele Optionen, so viel Talent", meinte er und kündigte "ein bisschen Rotation" an. Schließlich ist der Serienchampion schon am Mittwoch wieder in der zweiten Cuprunde bei Rapid gefordert. "Der LASK hat ja schon letztes Jahr hervorragend gespielt und war unser schärfster Konkurrent. Das wird wohl auch in dieser Saison so sein." Marsch warnte nicht zuletzt vor Standards der Linzer. "Das ist gegen den LASK vielleicht das wichtigste Thema."

LASK - Red Bull Salzburg: Mögliche Aufstellungen

LASK: Schlager - Trauner, Wiesinger, Filipovic - Potzmann, Michorl, Holland, Ranftl - Frieser, Klauss, Goiginger.

Salzburg: Stankovic - Ulmer, Wöber, Vallci, Kristensen - Szoboszlai, Junuzovic, Bernede, Minamino - Hwang, Daka.

LASK - Salzburg: Hier wird das Spiel im TV übertragen

Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Sky haltet die Rechte zur österreichischen Bundesliga und zeigt daher jedes Spiel live in voller Länge. LASK gegen Salzburg wird ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria übertragen. Es sind keine gleichzeitigen Spiele, deswegen gibt es auf Sky Sport Austria auch keine Konferenz.

LASK vs. Salzburg: Das Spiel im LIVETICKER

SPOX bietet zu jedem Bundesliga-Spiel einen exklusiven LIVETICKER und steht daher ab Ankick um 17 Uhr auch für dem Linzer ASK gegen Red Bull Salzburg zur Verfügung.

Bundesliga, 8. Runde: Die Begegnungen im Überblick