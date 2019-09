Traumtor, Ausschluss, Last-Minute-Tor: Spektakuläres Remis zwischen LASK und Salzburg

Nach einer bislang makellosen Bilanz unter Neo-Trainer Jesse Marsch ist es ausgerechnet der LASK, der den Salzburgern die ersten Punkte abknöpft. Die Linzer sehen lange Zeit wie der Sieger aus, ehe Haaland in der Nachspielzeit des Matches den 2:2-Ausgleich erzielt.

In einem überaus spektakulären Spiel sind es Thomas Goiginger (4.) mit einem Traumtor und Dominik Frieser in der 18. Minute, die die Tore für den LASK besorgen. Patson Daka gelingt in Minute 32 der Anschluss, danach hätte Marvin Potzmann in der zweiten Spielhälfte den Sack zumachen können. Stattdessen sah LASKs Petar Filipovic die Gelb-Rote Karte, Alexander Schlager rettete bravorös gegen den eingewechselten Goalgetter Erling Haaland. Haaland wäre aber nicht Haaland, wenn er nicht dennoch ein Tor erzielt hätte. In Minute 90 ist es der Norweger, der den Ausgleich fixiert und Salzburgs Sturmlauf in der Schlussphase einleitet. Takumi Minamino hatte den Sieg am Schlapfen, scheiterte aber am glänzend aufgelegten Alexander Schlager.

